Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı mı? Kış lastiği uygulaması hangi araçları kapsıyor?
Yurt geneli soğuk ve yağışlı havanın etkisine girerken, zorunlu kış lastiği uygulamasının başlayacağı tarih gündemi meşgul etmeye başladı. Tüm ticari araçları kapsayan bu uygulama Aralık ayı itibarıyla başlamaktadır. Kış lastiği taktırmama cezası Hazine ve Maliye Bakanlığınca açıklanan yeniden değerleme oranında olmaktadır. Peki, "Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı mı? Kış lastiği uygulaması hangi araçları kapsıyor?" İşte zorunlu kış lastiği takmamanın cezası...
Aralık ayının gelişiyle birlikte zorunlu kış lastiği uygulaması hakkında aramalar sıklaştı. Özel otomobiller için yasal zorunluluk olmamasına karşın kış lastiğinin kullanılması önerilmektedir. Peki, "Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı mı? Kış lastiği uygulaması hangi araçları kapsıyor, cezası var mı?" İşte zorunlu kış lastiği uygulamasına iliişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...
ZORUNLU KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI BAŞLADI MI?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın düzenlemeleri kapsamında, 1 Aralık-1 Nisan döneminde, tüm ticari araçlar için kış lastiği kullanma zorunluluğu bulunuyor.
KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI HANGİ ARAÇLARI KAPSIYOR?
Tüm ticari araçlar için kış lastiği kullanma zorunluluğu bulunuyor.
Özel otomobiller için ise yasal zorunluluk olmamasına karşın kış lastiğinin kullanılması öneriliyor.
KIŞ LASTİĞİ TAKMAMA CEZASI NE KADAR?
Zorunlu olduğu halde araçlarına kış lastiği taktırmayan işletmelere 2023 yılı için 2 bin 568 lira ceza uygulanacak.
Kış lastiği taktırmama cezası, Hazine ve Maliye Bakanlığınca açıklanacak yeniden değerleme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2024 itibarıyla güncellenecek.