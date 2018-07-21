Zorya Lugansk - Illichivets Mariupol maçı istatistikleri

Ukrayna Premier Lig maçında Zorya Lugansk ile Illichivets Mariupol, 22 Temmuz 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 14:00. Zorya Lugansk, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Illichivets Mariupol, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 358 kodlu maçı oynayanlar; Zorya Lugansk galibiyet oranı 1.45, beraberlik oranı 3.20, Illichivets Mariupol galibiyet oranı 5.00.

Zorya Lugansk son hafta oynanan Vorskla-Naftohaz Poltava maçında 2-0 yenildi.

Illichivets Mariupol ise Veres karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

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