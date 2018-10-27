Zorya Lugansk - Oleksandria maçı ne zaman?

Ukrayna Premier Lig maçında Zorya Lugansk ile Oleksandria, 27 Ekim 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 17:00. Zorya Lugansk 14 puana sahip olarak 7. sırada yer alırken Oleksandria 25 puanda ve 3. sırada. Zorya Lugansk, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik form durumunda. Oleksandria, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 338 kodlu maçı oynayanlar; Zorya Lugansk galibiyet oranı 1.80, beraberlik oranı 2.85, Oleksandria galibiyet oranı 3.65. Alt oranı 1.40, üst oranı 2.05. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.70, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Zorya Lugansk önceki hafta Veres mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Oleksandria ise Shakhtar Donetsk maçında 1-2 kazandı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Zorya Lugansk, 4 gol attı ve 5 gol yedi.

Oleksandria ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Oleksandria, 9 gol atarken 6 gol yedi.

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