Zorya Lugansk - Olimpik Donetsk maçı istatistikleri

Ukrayna Premier Lig maçında Zorya Lugansk ile Olimpik Donetsk, 19 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 19:30. Zorya Lugansk 7 puana sahip olarak 5. sırada yer alırken Olimpik Donetsk 5 puanda ve 6. sırada. Ev sahibi Zorya Lugansk, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Olimpik Donetsk son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 762 kodlu maçı oynayanlar; Zorya Lugansk galibiyet oranı 1.60, beraberlik oranı 3.10, Olimpik Donetsk galibiyet oranı 4.00. Alt oranı 1.40, üst oranı 2.05. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.80, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.55.

Zorya Lugansk son haftadaki Veres müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Olimpik Donetsk, Chernomorets Odessa karşılaşmaında 2-1 yenildi.

Zorya Lugansk, evinde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 3 gol atıp 2 gol yedi.

Olimpik Donetsk, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Olimpik Donetsk 3 kez gol sevinci yaşadı, 4 kez topu ağlarında gördü.

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