2 Nisan Salı 20.00 Galatasaray - Evkur Yeni Malatyaspor

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Haberler > Futbol ZTK'da yarı final programı belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final programını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre ilk maçlar 2-3 Nisan, rövanş maçları ise 24-25 Nisan'da oynanacak

DHA