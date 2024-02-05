Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçları ne zaman? ZTK son 16 turu tek maç mı?
Ziraat Türkiye Kupası heyecanı son 16 turu maçları ile devam ediyor. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu eşleşmeleri gerçekleşen kura çekiminin ardından belli olurken, maç programı ve fikstürü de netlik kazandı. Böylelikle, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu. İşte Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) son 16 turu maçları ne zaman oynanacak sorusunun yanıtı...
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçları için geri sayım başladı. Ziraat Türkiye Kupası eşleşmeleri kadar, ZTK son 16 maçlarının oynanacağı tarih de futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, "Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçları ne zaman? ZTK Türkiye Kupası son 16 turu tek maç mı?" İşte ZTK son 16 turu eşleşmeleri ve fikstürü...
TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI NE ZAMAN?
Ziraat Türkiye Kupası’nda son 16 turu maç programı ve fikstürü belli oldu. ZTK son 16 turu karşılaşmaları 6,7 ve 8 Şubat 2024 tarihlerinde oynanacak.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI SON 16 TURU TEK MAÇ MI?
Ziraat Türkiye Kupası’nda son 16 turu maçları tek maç eleme sistemine göre oynanacak. Karşılaşmayı kazanan takım üst tura yükselecek. Karşılaşmaların berabere bitmesi durumunda ise uzatmaların ardından üst tura geçen takımı penaltı atışları belirleyecek.
6 ŞUBAT SALI
Fatih Karagümrük-Samsunspor 14:30
Ankaragücü-24 Erzincanspor 17:30
Galatasaray-Bandırmaspor 20:45
7 ŞUBAT ÇARŞAMBA
Sivasspor-Konyaspor 14:30
Başakşehir Hatayspor 17:30
Gaziantep FK- Fenerbahçe 20:45
8 ŞUBAT PERŞEMBE
Gençlerbirliği-Trabzonspor 17:30
Antalyaspor-Beşiktaş 20:45