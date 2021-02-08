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"Züccaciye Sektörü İkili İş Görüşmeleri" Kenya ile başladı

Züccaciyeciler Derneğinin (ZÜCDER) sektörün ihracatını artırmak amacıyla hayata geçirdiği "Züccaciye Sektörü İkili İş Görüşmeleri", Kenya ile başladı.

AA

Züccaciyeciler Derneğinin (ZÜCDER) sektörün ihracatını artırmak amacıyla hayata geçirdiği "Züccaciye Sektörü İkili İş Görüşmeleri", Kenya ile başladı.

ZÜCDER'in açıklamasına göre, 4,5 milyar dolarlık ihracat rakamını salgına rağmen korumayı başaran züccaciye sektörü, bu alanda artış sağlamak için çevrim içi programlara yoğunlaştı.

Üyelerinin yüzde 90'ının ihracatçı olduğu ZÜCDER, 2015'ten bu yana sürdürdüğü "Üretici-Marka Buluşmaları" etkinliklerini dijital ortama taşıdı. Bunun için b2b.zucder.org.tr internet adresini kuran Dernek, kasımda ZUCHEX Sourcing Week ile başlattığı B2B görüşmelerini 2021 boyunca her ay ABD, Kanada, AB ülkeleri, Rusya, Orta Doğu ve Afrika ülkeleriyle devam ettirecek. Bu kapsamda, Ticaret Bakanlığı desteğiyle gerçekleştirilecek "Züccaciye Sektörü İkili İş Görüşmeleri"nin ilki Kenya ile başladı.

Açılışta konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, büyükelçilerin olduğu ülkelerdeki ihracatın büyük bir ivmeyle yükseldiğini belirterek, "Kendilerine teşekkür ederim. Kendilerini ihracat ailemizin bir parçası olarak görüyorum. Bugün başlayan görüşmelerin olumlu geçmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

- "Kenya'ya 1 milyar dolar ihracat hedefine rahatlıkla ulaşabiliriz"

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç de Kenya'nın coğrafi avantajlarına değinerek, bu ülkenin Gümrük Birliği kapsamında bir yapısı bulunduğunu aktardı.

Kenya üzerinden Tanzanya, Uganda, Ruanda ve Burundi'ye de ulaşılabildiğini bildiren Avdagiç, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yani Kenya'ya tek başına değil, civar ülkeler olarak bakmak lazım. Dönem dönem devam eden Sahra Altı'na yapılan navlun desteği devam etmeli. Ticaret üslerini devreye sokmalıyız. Kenya'ya ihracat kısmında güçlüyüz. Salgından sonra ortaya çıkan kişiye özel ürünlerde ZÜCDER öncü olabilir. Kendi ürünlerine ilave katkı sağlayıp bu pazarlara satabiliriz. Kenya, iş yapılabilirlik açısından ilk 56 ülkenin içerisinde. Siyaset, para ve lojistik anlamında bir sıkıntı yok. Bu organizasyon, iki tarafa da hareketlilik katar. Hızlıca 500 milyon dolar, sonra da 1 milyar dolar hedefine rahatlıkla çıkabiliriz."

- "İhracatçılarımızın Kenya'ya ilgisi her geçen gün artıyor"

Türkiye'nin Nairobi Ticaret Müşaviri Murat Can Kılınç ise Kenya pazarının çok hızlı büyüdüğünü ve ihracatçıların bu ülkeye ilgisinin giderek arttığını vurgulayarak, salgın öncesi fiziki olarak gerçekleştirilen programların artık çevrim içi ortama taşındığını hatırlattı.

Türkiye'nin Kenya'ya ihracatının geçen yıl salgına rağmen 2019'a paralel gerçekleştiğini ve 227 milyon dolar olduğunu aktaran Kılınç, "İhracatımız bu yıl artışa geçecek. Fiyat ve kalite dengesi açısından Türk ürünleri önemli bir boşluğu da dolduruyor. Türk ürünleri Avrupa kalitesinde ama fiyatlar Asya seviyesinde. Bu da bir avantaj." ifadelerini kullandı.

Züccaciyeciler Derneği Başkanı Mesut Öksüz, Kenya'nın kendileri için önemli bir pazar olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Çünkü 90 milyon dolara ulaşan mobilya ve ev eşyası ürün grubu gelirinin 2025'te 202 milyon dolara ulaşması öngörülüyor. Kenya'da orta sınıfın genişlemesiyle züccaciye ve ev eşyaları, otomotiv, dayanıklı tüketim malları, mobilya taleplerinin artması, gıda işleme ve makine, inşaat, bankacılık, bilgi teknolojileri ve iletişim, turizm ve perakende, eğitim, sağlık ve eğlence sektörlerinin büyümesi bekleniyor. Biz de atak davranarak sektör olarak Kenya'daki yerimizi güçlendirmek istiyoruz."

Öksüz, 26 ZÜCDER üyesi ile 30 Kenyalı ithalatçı firmanın katıldığı etkinliğin 4 gün süreceğini aktararak, bu ülkeye en çok elektrikli ev aletleri sattıklarını bildirdi.

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