ZÜCDER'nin projesiyle 600 kişiye istihdam

Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER), 13 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşan züccaciye sektöründe, mavi ve beyaz yaka açığı hızla artarken bu soruna çözüm bulmak amacıyla ZÜCDER Kariyer projesi hayata geçirildi.

Eleman arayan firmalar ile iş arayanları bir araya getirerek onların hızlı bir şekilde istihdam edilmesini hedefleyen proje kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başakşehir Bölge İstihdam Ofisi ile de işbirliği yapıldı. Bu sayede istihdam ofisinde züccaciye sektöründeki şirketler ile iş arayanlar bir araya geldi.

İŞÇİ VE İŞVEREN BULUŞTU

Yaklaşık 1000 kişinin başvurduğu işçi ve işveren buluşmasında 600 kişinin istihdamı gerçekleştirildi. Press operatöründen satış temsilcisine, CNC operatöründen kalite kontrol uzmanına kadar farklı iş kolları için başvuran kişiler işe yerleşmenin sevincini yaşadı.