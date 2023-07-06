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        Zuckerberg: Twitter şansını kullanamadı

        Meta'nın Twitter'a rakip olarak hayata geçirdiği Threads uygulamasının gelişi tüm dünyada geniş yankı uyandırırken sahibi Mark Zuckerberg'in açıklamaları gündeme damga vurdu. Zuckerberg bir yanıtta, "Twitter şansını kullanamadı. Umarım biz kullanabiliriz" ifadelerini kullandı

        HT
        Giriş: 06.07.2023 - 10:30
        Zuckerberg'den Twitter'a gönderme!
        Cem Özenen cozenen@haberturk.com
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        Bir süredir gündemi meşgul eden ve milyarderler arasında laf dalaşına da sebep olan Threads yayına alındı. Meta'nın Twitter'a rakip olarak piyasaya sürdüğü uygulama henüz ilk saatlerinde ciddi bir popülarite elde etmeyi başardı.

        POPÜLER UYGULAMA LİSTESİNDE ZİRVEYE OTURDU

        İlk 2 saat içerisinde 2 milyon üye ile hayatına başlayan Threads, daha sonrasında App Store'da sosyal medya içerikleri kategorisinde bir numaraya yükseldi. Twitter'ın gerilerde kaldığı listede tüm ücretsiz uygulamalar arasında da zirvede Meta'nın yeni uygulaması yer aldı. Mark Zuckerberg bir gönderisinde 7 saatte 10 milyon kullanıcıya ulaşıldığını açıkladı.

        ZUCKERBERG'DEN TWITTER'A GÖNDERME

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        Popüler uygulamaya ünlüler dahil milyonlar giriş yaparken, Meta'nın sahibi Mark Zuckerberg bir yanıtında Twitter'a gönderme yaptı. Ünlü Amerikan profesyonel UFC boksörü Mike Davis'in Threads hesabından gönderdiği, "Bu uygulamanın Twitter'dan daha büyük olabileceğini düşünen var mı?" gönderisine, Zuckerberg, "Biraz zaman alacaktır, ancak ileride 1 milyar kişinin üzerinde bir halka açık konuşmanın burada gerçekleşeceğine inanıyorum. Twitter'ın elinde bir şans vardı ancak bunu değerlendiremedi. Umarım biz değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

        MUSK'TAN YANIT GELDİ

        Elon Musk'tan da Threads ile ilgili bir tweet'e gülen yüz ile yanıt geldi. "Meta CTRL+C+V tuşları ile (kopyala-yapıştır) uygulaması yapmış" ifadeleri ile tweet atan bir kullanıcıya yanıt veren Musk gülmekten ağlayan ifadeyi kullandı.

        INSTAGRAM PROFİLİ AKTARILABİLİYOR

        Twitter'a rakip yeni uygulamanın en dikkat çeken özelliklerinden bir tanesi Instagram profilinin otomatik olarak aktarılabilmesi. Böylece kullanıcılar aynı kullanıcı adı ve takip listesini de yeni uygulama Threads'e aktarabiliyor. Bu uygulama ile yeni izinlere de ihtiyaç olmadan daha önce Instagram üzerinde verilen izinlerle devam edilebiliyor.

        MİLYARDERLER BİRBİRİNE GİRMİŞTİ

        Uygulama, ilk duyurulduğu tarihten bu yana dikkatleri üzerine çekmiş ve polemiklere sebep olmuştu. Zuckerberg'in ilk açıklamaları ardından Musk, Meta'nın sahibini kafes dövüşüne çağırmıştı.

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