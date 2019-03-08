Zuhal Topal'la Sofrada bugün final heyecanı yaşınıyor. Gelinlerin en güzel yemekleri hazırlayıp kaynanaların beğenisine sunduğu programda tartışmalar, kavgalar hiç eksik olmuyor. Zuhal Topal'la Sofrada programı her hafta cuma günleri saat 16.30'da ekrana geliyor. 8 Mart Zuhal Topal'la Sofrada programından haftanın birincisi ve büyük ödül olan 10 bin lirayı kazanan isim belli oldu mu? İşte 8 Mart Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali...

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA HAFTANIN FİNALİ - 8 MART

Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali bugün Melliha Hanım'ın sofrasında yapılacak. Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi, yenilen yemeklerin ardından verilecek puanlarla belli olacak. Birinci ise Zuhal Topal'ın geline vereceği puanlar sonunda belli oluyor. İşte 8 Mart Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali...

PUAN DURUMU

Betül

Seda

Ceylan

Meliha