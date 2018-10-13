Zuhal Topal'la Sofrada kim kazandı? 12 Ekim haftanın birincisi kim oldu?
Zuhal Topal'la Sofrada programında 7. haftanın birincisi kim oldu? Her hafta Cuma günü yayınlanan gündüz kuşağı programı Zuhal Topal'la Sofrada tüm heyecanıyla devam ediyor. Peki Zuhal Topal'la Sofrada programında bu hafta büyük ödül olan 10 bin lirayı kim kazandı?
13.10.2018 - 12:13 | Güncelleme:
Merakla takip edilen yemek programı Zuhal Topal'la Sofrada programı, tüm heyecanı ile kaldığı yerden devam ediyor. Gelinlerin en güzel yemekleri hazırlayıp kaynanaların beğenisine sunduğu programda tartışmalar, kavgalar hiç eksik olmuyor. Zuhal Topal'la Sofrada programı her hafta cuma günleri saat 16.30'da ekranlara geliyor. 12 Ekim Cuma günü haftanın finalinde sunucu Zuhal Topal 10 bin liralık ödülü kazananı açıkladı.
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Zuhal Topal'la Sofrada kim kazandı? 12 Ekim haftanın birincisi kim oldu? - Son Dakika Haberler/zuhal-topal-la-sofrada-kim-kazandi-12-ekim-haftanin-birincisi-kim-oldu-21780132178013
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