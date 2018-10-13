Merakla takip edilen yemek programı Zuhal Topal'la Sofrada programı, tüm heyecanı ile kaldığı yerden devam ediyor. Gelinlerin en güzel yemekleri hazırlayıp kaynanaların beğenisine sunduğu programda tartışmalar, kavgalar hiç eksik olmuyor. Zuhal Topal'la Sofrada programı her hafta cuma günleri saat 16.30'da ekranlara geliyor. 12 Ekim Cuma günü haftanın finalinde sunucu Zuhal Topal 10 bin liralık ödülü kazananı açıkladı.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 7.HAFTANIN KAZANI

7.haftanın sonunda alınan puanlara göre haftanın birincisi Hatice hanımın gelini Ekin, haftanın birincisi olup 10 bin liralık büyük ödülü almaya hak kazandı.

7. HAFTA GELİNLERİN ALDIKLARI PUANLAR

1.Gün Yarışmacısı Kübra Gelin: 17

2.Gün Yarışmacısı Aysel Gelin: 19

3. Gün Yarışmacısı Elif Gelin: 13

4. Gün Yarışmacısı Zübeyde Gelin: 15

5.Gün Yarışmacısı Ekin Gelin: 18

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