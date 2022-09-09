Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de heyecan bu hafta kaldığı yerden sürüyor. Yeni sezonuna da hızlı bir giriş yapan Yemekteyiz'de haftanın birincisi bugün açıklanacak. Sevilen programı takip edenler; Yemekteyiz'i bu hafta kim kazandı ve puan durumu nasıl oldu aramaları yapıyor. İşte konuyla ilgili detaylar...