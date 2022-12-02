Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kim kazandı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın finali yaşanıyor. Bugün Murat Bey'in evine konuk olan yarışmacılardan biri, büyük ödül olan 50 bin TL para ödülünü kazanacak. İşte İşte 2 Aralık 2022 Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın birincisi olan isim...