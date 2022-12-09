Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kazanan açıklanıyor!

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın finali yaşanıyor. Lezzetli tabakları ile hünerlerini gösteren yarışmacılar aldıkları puanlar ile sıralanıyor. Cuma gününün gelmesiyle "Yemekteyiz kim kazandı, kim birinci oldu?" soruları gündeme geldi. İşte Yemekteyiz yarışmasında büyük ödülün sahibi ve haftanın yarışmacıları...