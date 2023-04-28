Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın finali için beklenen zaman geldi çattı. Bugün son olarak Tolga beyin evine konuk olan yarışmacılardan biri, büyük ödülü almaya hak kazanacak. İşte, 28 Nisan 2023 Zuhal Topal'la Yemekteyiz programıyla ilgili bilgiler...