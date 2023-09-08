Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kim kazandı? 8 Eylül 2023 Cuma Yemekteyiz'de haftanın birincisi kim oldu? Yemekteyiz puan durumu

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kim kazandı? 8 Eylül 2023 Cuma Yemekteyiz'de haftanın birincisi kim oldu? Yemekteyiz puan durumu

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Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın finali için nefesler tutuldu. Bugün son olarak Safiye hanımın evine konuk olan yarışmacılardan biri, büyük ödülü almaya hak kazanacak. İşte, merakla araştırılan 8 Eylül 2023 Zuhal Topal'la Yemekteyiz programıyla ilgili bilgiler...