Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın birincisi için beklenen gün geldi çattı. Bir hafta boyunca büyük bir mücadele veren 5 yarışmacı arasından 1'i, bugün büyük ödülün sahibi olacak. İşte, 4 Kasım 2022 Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in finali ile ilgili bilgiler...