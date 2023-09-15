Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kim kazandı? 15 Eylül 2023 Yemekteyiz haftanın birincisi
TV8'de hafta içi her gün yayınlanan yemek programı, Zuhal Topal'la Yemekteyiz, bugün haftanın finali ile ekranlara geliyor. Beş yarışmacı arasında kıyasıya rekabetin yaşandığı Yemekteyiz'de en yüksek puanı alan yarışmacı 75 bin TL'lik büyük ödülün sahibi oluyor. İşte, 15 Eylül 2023 Cuma haftanın puan durumu ile "Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, birinci kim oldu?" sorusunun yanıtı...
Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de hafta finali için geri sayım sona erdi. Bugün son olarak Tuana Hanım'ın evine konuk olan yarışmacılardan biri, büyük ödülü almaya hak kazanacak. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın finalinde kim kazandı? İşte, 15 Eylül 2023 Cuma Yemekteyiz haftanın puan durumu ile birinci olan yarışmacı...
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ'DE KİM KAZANDI?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın birincisi henüz açıklanmadı. Yemekteyiz'de büyük ödülü kazanan isim belli olduğunda haberimiz güncellenecek.
BU HAFTANIN YEMEKTEYİZ YARIŞMACILARI
Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın yarışmacıları:
1. gün yarışmacısı: Müzeyyen Uğur
2. gün yarışmacısı: Bora Kadem
3. gün yarışmacısı: Akın Yakak
4. gün yarışmacısı: Betül Koçhan
5. gün yarışmacısı: Tuana Tokmak