Ünlü oyuncu Zuhal Topal'ın sunuculuğunu üstlendiği Yemekteyiz programı, bu hafta yeni bölümleriyle izleyici ile buluşuyor. Birbirinden yetenekli yarışmacıların hünerlerini sergilediği fenomen yarışmada haftanın birincisinin kim olacağı bir kez daha merak konusu. Peki, Yemekteyiz'i kim kazandı ve haftanın birincisi kim oldu?