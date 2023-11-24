Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? 24 Kasım 2023 Yemekteyiz birincisi olan yarışmacı

Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? 24 Kasım 2023 Yemekteyiz birincisi olan yarışmacı

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Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de hafta boyunca 5 yarışmacı hünerlerini sergiledi. Rakiplerinden ve Zuhal Topal'dan en yüksek puanı alan yarışmacı 75 bin TL'lik büyük ödülün sahibi olacak. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın finalinde kim kazandı? İşte, 24 Kasım 2023 Cuma Yemekteyiz haftanın puan durumu ile birinci olan isim...