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        Haberler Televizyon Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? 24 Kasım 2023 Yemekteyiz birincisi olan yarışmacı

        Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? 24 Kasım 2023 bu hafta Yemekteyiz'de birinci olan isim

        Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi araştırması hız kazandı. Zuhal Topal'ın sunuculuğunda hafta içi her gün TV8 ekranlarında saat 16.00'da yayınlanan Yemekteyiz'de haftanın finali yaşanıyor. İzleyicilerin gözleri "Yemekteyiz kim kazandı?" sorusuna çevrildi. İşte, 24 Kasım 2023 puan durumu ile Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi olan isim hakkında detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.11.2023 - 14:03 Güncelleme: 24.11.2023 - 14:03
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        Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de hafta boyunca 5 yarışmacı hünerlerini sergiledi. Rakiplerinden ve Zuhal Topal'dan en yüksek puanı alan yarışmacı 75 bin TL'lik büyük ödülün sahibi olacak. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın finalinde kim kazandı? İşte, 24 Kasım 2023 Cuma Yemekteyiz haftanın puan durumu ile birinci olan isim...

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        ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ'DE KİM KAZANDI?

        Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın birincisi henüz açıklanmadı. 75 bin TL'yi kazanan isim belli olduğunda haberimize eklenecek.

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        ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ HAFTANIN YARIŞMACILARI

        İrem Hanım

        Furkan Bey

        Çağla Hanım

        Sercan Bey

        Nalan Hanım

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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