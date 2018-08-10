Zulte Waregem - AS Eupen maçı istatistikleri

Zulte Waregem ve AS Eupen, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü Belçika 1.Lig A maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 21:00. Zulte Waregem son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. AS Eupen, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 448 kodlu maçı oynayanlar; Zulte Waregem galibiyet oranı 1.30, beraberlik oranı 4.30, AS Eupen galibiyet oranı 5.00. Alt oranı 2.15, üst oranı 1.35. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

Zulte Waregem önceki hafta Lokeren mücadelesinde 0-2 kazandı.

AS Eupen ise Mouscron Peruwelz karşılaşmasında 4-0 kazandı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Zulte Waregem, 2 gol attı ve 2 gol yedi.

AS Eupen ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. AS Eupen, 2 gol atarken 5 gol yedi.

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