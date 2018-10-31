Zulte Waregem - Standard Liege sahaya çıkıyor

Belçika 1.Lig A maçında Zulte Waregem ile Standard Liege, 01 Kasım 2018 Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 20:00. 6 puanlı Zulte Waregem 16. sırada bulunuyor, Standard Liege 20 puana sahip ve 5. sırada. Zulte Waregem, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Standard Liege, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlikle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 589 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Zulte Waregem kazanırsa 3.10, beraberlik çıkarsa 3.30, Standard Liege sahadan galip ayrılırsa 1.75 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 2.15, 2.5 gol üstünün oranı 1.35. Karşılıklı gol var 1.30, karşılıklı gol yok 2.05 oranını kazandıracak.

Zulte Waregem son hafta oynanan Lokeren maçında 0-2 kazandı.

Standard Liege, KV Oostende karşılaşmaında 2-3 kazandı.

Zulte Waregem, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Zulte Waregem, kendi sahasında 11 gol attı, 13 gol yedi.

Standard Liege ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Standard Liege, 8 gol atarken 5 gol yedi.

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