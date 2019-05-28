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'Zümrüt Apartmanı' yazarına yasal işlem

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı "pedofili" içeren ifadelerin bulunduğu kitabın yazarı Abdullah Şevki hakkında soruşturma başlattı.

Zümrüt Apartmanı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, pedofili içeren ifadelerin yer aldığı kitabın yazarı, basım ve dağıtımını yapan kişiler hakkında yasal sürecin başlatıldığı ve suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.

Açıklamada, "Sosyal medya ve bazı haberlerde basım tarihi 2013 olan bir kitapta pedofili içeren ifadelere yer verildiği görülmüştür. Söz konusu kitapta yer alan ifadelerin Türk Ceza Kanununun 226. Maddesi’ne aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle yazar, basım ve dagğtımını yapan kişiler hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılması için Bakanlık Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz tarafından gerekli yasal süreç başlatılmış ve ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. Çoçuklarımızın yüksek yararı ve toplumsal ahlaki yapımızın korunması önceliğimizdir. Bakanlık olarak çocuklarımızın ruhsal, psikolojik ve fiziksel gelişimlerini etkileyecek her türlü olumsuz içerik ile mücadelemiz devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

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