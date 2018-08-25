Zürich - Basel sahaya çıkıyor

Zürich ve Basel, 26 Ağustos 2018 Pazar günü İsviçre Süper Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 17:00. Zürich 7 puana sahip olarak 4. sırada yer alırken Basel 7 puanda ve 2. sırada. Zürich son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Basel son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 570 kodlu maçı oynayanlar; Zürich galibiyet oranı 2.80, beraberlik oranı 3.20, Basel galibiyet oranı 1.90. Alt oranı 1.85, üst oranı 1.50. Karşılıklı gol var 1.30, karşılıklı gol yok 2.05 oranını kazandıracak.

Zürich son hafta oynanan Lugano maçında 1-1 berabere kaldı.

Basel, Luzern karşılaşmaında 2-2 berabere kaldı.

Zürich, evinde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 1 gol yedi.

Basel, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Basel 1 kez gol sevinci yaşadı, 1 kez topu ağlarında gördü.

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