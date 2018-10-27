Zwolle - Heracles Almelo sahaya çıkıyor

Hollanda Eredivisie maçında Zwolle ile Heracles Almelo, 27 Ekim 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 21:45. Zwolle 10 puana sahip olarak 14. sırada yer alırken Heracles Almelo 19 puanda ve 4. sırada. Zwolle, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgilik form durumunda. Heracles Almelo, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 390 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Zwolle kazanırsa 1.95, beraberlik çıkarsa 3.30, Heracles Almelo sahadan galip ayrılırsa 2.60 oranını elde edecekler. Alt oranı 2.15, üst oranı 1.35. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.20.

Zwolle son hafta oynanan Az Alkmaar maçında 6-0 yenildi.

Heracles Almelo, Sparta Rotterdam karşılaşmaında 2-5 kazandı.

Zwolle, evinde 1 galibiyet, 3 mağlubiyet yaşadı ve 5 gol atıp 7 gol yedi.

Heracles Almelo, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Heracles Almelo, deplasmanda 6 kez ağları sarsarken, 13 kez topu kendi kalesinde gördü.

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