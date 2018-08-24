Zwolle - PSV Eindhoven maçı heyecanı

Zwolle ve PSV Eindhoven, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü Hollanda Eredivisie maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 21:45. Ev sahibi Zwolle, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. PSV Eindhoven son 5 mücadelede 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 439 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Zwolle kazanırsa 5.00, beraberlik çıkarsa 3.90, PSV Eindhoven sahadan galip ayrılırsa 1.35 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 2.30, 2.5 gol üstünün oranı 1.30. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.85.

Zwolle son hafta oynanan Az Alkmaar maçında 6-0 yenildi.

PSV Eindhoven ise Groningen karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

Zwolle, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Zwolle, kendi sahasında 2 gol attı, 3 gol yedi.

PSV Eindhoven ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. PSV Eindhoven, 2 gol atarken 1 gol yedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ