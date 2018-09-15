Zwolle - Vitesse maçı heyecanı

Hollanda Eredivisie heyecanı devam ediyor. Zwolle, 16 Eylül 2018 Pazar günü Vitesse takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 17:45. Maç öncesi Zwolle 3 puanla 15. sırada, Vitesse 5 puanla 8. sırada bulunuyor. Ev sahibi Zwolle, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Vitesse son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 699 kodlu maçı oynayanlar; Zwolle galibiyet oranı 2.80, beraberlik oranı 3.20, Vitesse galibiyet oranı 1.90. 2.5 gol altının oranı 1.80, 2.5 gol üstünün oranı 1.55. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.95.

Zwolle son hafta oynanan Az Alkmaar maçında 6-0 yenildi.

Vitesse ise Willem II maçında 2-2 berabere kaldı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Zwolle, 3 gol attı ve 5 gol yedi.

Vitesse ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Vitesse, 1 gol atarken 1 gol yedi.

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