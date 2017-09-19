Fenerbahçe Beşiktaş maçı bilet fiyatları - FB-BJK derbi maçı

Fenerbahçe’nin Süper Lig’in 6. haftasında 23 Eylül Cumartesi günü Ülker Stadı’nda Beşiktaş ile oynayacağı maçın bileti satışa çıktı. Derbi maçını statta izlemek isteyen futbolseverler derbi maçının bilet fiyatlarını merak ediyor. Peki, Fenerbahçe-Beşiktaş maçı bilet fiyatları ne kadar? İşte dev derbinin bilet fiyatları...

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ MAÇI BİLET FİYATLARI

Fenerbahçe kulübünden yapılan açıklamada, divan kurulu, kongre ve temsilci üyelerin bugünden itibaren biletleri alabileceği belirtildi.

20 Eylül Çarşamba günü Fenerbahçe Kart sahipleri ve Fenercell aboneleri için satışa çıkacak biletlerin genel satışı 21 Eylül Perşembe gününden itibaren sunulacak.

Bilet fiyatları 80 ile 400 TL arasında değişiyor.

OKUL AÇIK-MİGROS TRİBÜNÜ 80,00 TL FENERIUM ÜST -MARATON ÜST A-B H-I BLOK 100,00 TL FENERIUM ÜST -MARATON ÜST C-D-F-G BLOK 120,00 TL FENERIUM ALT- MARATON ALT A-B-H-I BLOK 180,00 TL FENERIUM ALT- MARATON ALT C-G BLOK 200,00 TL FENERIUM ALT- MARATON ALT D-F BLOK :230,00 TL MARATON ALT E BLOK 275,00 TL FENERIUM ALT E BLOK 300, 00 TL 1907 TRİBÜNÜ 400, 00 TL

DERBİDE FAVORİ FENERBAHÇE

Sarı-LacivertLiLer ile Siyah-Beyazlılar arasında oynanacak olan derbinin iddaa oranları belli oldu. İddaa’dan yapılan açıklamaya göre F.Bahçe, favori gösterildi. Kanarya’nın galibiyetine 2.00’lık oran açılırken, Beşiktaş’ın galibiyet oranı ise 2.60 olarak belirlendi. Derbinin beraberlik oranı ise 3.10 olarak açıklandı.

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