Sağlık Bakanlığı'ndan Kudüs tepkisi

İsrail askerlerinin, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını protesto eden Filistinlilere yaptığı katliama bir tepki de Sağlık Bakanlığı’ndan geldi.

İHA'nın haberine göre Filistinlilere destek, İsrail’e tepki olarak resmi Twitter hesabını düzenleyerek ‘Sağlık Bakanlığı’ yazısını siyaha döndürdü. Kapak fotoğrafı ise siyah kurdele ile değiştirdi.

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