Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu Meteoroloji'den 7 il için sarı kod! Sağanak yağmur etkili olacak... Sel tehlikesi kapıda

        Meteoroloji'den 7 il için sarı kod! Sağanak yağmur etkili olacak... Sel tehlikesi kapıda

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; 7 il için sarı kodlu uyarı yayınlandı. Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz , Doğu Anadolu'nun büyük bölümü gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. Yağışların, Kıyı Ege ile Edirne, Kırklareli ve Antalya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Kasım 2026 - 07:12 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        7 il için sarı kod! Sağanak yağmur etkili olacak... Sel tehlikesi kapıda

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz (Adana ve Mersin hariç), İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu (Mardin hariç) ile Samsun, Gümüşhane, Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kıyı Ege ile Edirne, Kırklareli ve Antalya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

        REKLAM

        İstanbul

        Yağmurlu 20°

        Ankara

        Kısmen Güneşli 19°

        İzmir

        Yağmurlu 21°

        Antalya

        Kısmen Güneşli 21°

        Trabzon

        Kısmen Güneşli 21°

        Bursa

        Yağmurlu 17°

        Adana

        Güneşli 28°

        Diyarbakır

        Güneşli 21°