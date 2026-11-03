Meteoroloji'den 7 il için sarı kod! Sağanak yağmur etkili olacak... Sel tehlikesi kapıda
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; 7 il için sarı kodlu uyarı yayınlandı. Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz , Doğu Anadolu'nun büyük bölümü gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. Yağışların, Kıyı Ege ile Edirne, Kırklareli ve Antalya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor
Giriş: 03 Kasım 2026 - 07:12 Güncelleme:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz (Adana ve Mersin hariç), İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu (Mardin hariç) ile Samsun, Gümüşhane, Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kıyı Ege ile Edirne, Kırklareli ve Antalya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
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