Şunu bilmek gerekir ki, doğal da olsa, meyve şekeri bile olsa herşeyin fazlası zarardır. Fazla şeker veya fruktoz tüm iç organlarımızı yorar. En çok kullanılan ve sorulan rafine şeker alternatiflerine kısaca değinirsek:

Pekmez

Geleneksel lezzetimiz pekmez aslında meyveyi kaynatarak öz şekerini çıkartıp şurup haline getirmektir. İçinde eklenti şeker yoksa, kararında tüketildiğinde hem faydalıdır hem de çok lezzetlidir. Fakat pekmez yapılırken yüksek ısıda kaynatıldığında bazı serbest radikaller açığa çıkıyor. Bu bileşenler tekrar ısıtıldığında veya piştiğinde "HMF" olarak kısaltılan "hidorksimetifurfural"e dönüşüyor. Bu maddenin kanserojen ve genotoksik (genleri bozan) olduğu düşünülmektedir. Dolayısıyla pekmezin pişirilmesini pek önermiyorum.

Bal

Şüphesiz ki bal arıların bize bir armağanı. Çok güzel ve faydalı fakat bal da piştiğinde tüm özelliklerini yitiriyor. Bal ısı ile temas ettiğinde arının salgılamış olduğu tüm yararlı enzimler yok oluyor ve saf şeker kalıyor. Ayrıca pekmezdeki HMF sorunu bal için de geçerli oluyor.

Hindistan cevizi şekeri

Hindistan ecivizi meyvesi içerdiği muhteşem yağ ve lif kalitesi ile faydalı olduğu için hindistan cevizi şekerinin faydalı olduğu gibi bir kanı yayıldı. Hindistan cevizi şekeri hindistan cevizi ağacının dışındaki odunsu parçalardan yapılıyor yani içinde meyveden gelen hiçbir parça bulundurmuyor.

Bu şekerin %50’si fruktozdur. Bu da hindistan cevizi şekerini sofra şekeri ile nerdeyse aynı yere koyar.

Stevia yaprağı

Stevia Brezilya ve Paraguay’da yetisen bir ağaçtır ve yaprakları doğal olarak tatlıdır. Hatta bu ağaca ‘’tatlı bitki’’ de denmektedir. Stevia sofra şekerine göre 200 kat daha tatlıdır. Bu yüzden de çok minik oranlarda kullanılmalıdır. Genel bakıldığında şeker alternatifleri içine kullanım için en güvenli olan bu yapraklardır ama bu yapraklarda da keskin olan acımtırak bir tat var. Bu bazı kişileri rahatsız ettiği için kullanımı çok yaygınlaşamıyor.

Tatlandırıcılarda stevia yaprağı ile yapılanlar var ama bunlara kesinlikle kanmayın. İçerikte belli bir oranda yaprak var ama kalanı tamamen kimyasallardan oluşuyor. Kullanmak isterseniz kendiniz yaprak formatında alıp, rondodan geçirip un haline getirerek kullanabilirsiniz.

Tatlandırıcılar

Tablet veya toz halinde satılan tatlandırıcılar, ‘’diyet’’ içeceklerin içinde kullanılan tatlandırıcılar tamamen kimyasal içeriklidir. Vücuda etkileri şekerden bile daha kötü olabilir. Bunları kesinlikle hayatınızdan çıkartmanızı tavsiye ederim.

Hangi formda olurda olsun şeker şekerdir. Çok fazla tüketildiğinde vücut için toksiktir ve yağlanmayı arttırır. Metabolizmayı, iç organlarımızı direkt etkiler. Benim önerim her zaman makul seviyede meyve tüketmektir. Pişirmelerde kendim sadece kuru meyve veya keçiboynuzu tozu kullanıyorum ve onları da 150 derece ısıyı geçmeyecek şekilde pişiriyorum.

Herkese sağlıklı, mutlu, şekersiz günler dilerim.