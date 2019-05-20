Çilingöz
Tabiat parkı ve plaj ile büyüleyen Çilingöz, Çatalca'da yani Karadeniz kıyısında yer alıyor. Çilingöz Tabiat Parkı kamp yapmak ve doğayla iç içe olmak için uygun bir ortam sağlıyor. 2011 yılında tabiat parkı ilan edilen Çilingöz, yaklaşık 17 hektar alana yayılıyor. Tabiat parkı, piknik yapma, yüzme, avlanma ve yürüyüş yapma gibi aktivite alanları sağlamasıyla birçok ziyaretçinin de ilgisini çekiyor. Bu nedenle gidilmesi en uygun zaman Yaz ortası günleri. Konaklamak isteyenler için ise çadır kurma imkanı sunan tabiat parkı aynı zamanda bungalov tipi konaklama imkanları da sağlıyor. Bölgenin kuzeyinde yer alan gölün kenarından balık tutulabiliyor. Ayrıca bölgede deniz ürünleri ve yemek çeşitlerinin bulunduğu bir restoran ve atıştırma yapılabilecek bir fast food büfesi de mevcut.
Kaymakdonduran
Kestane ağaçların arasında kurulan mesire alanı 650 metre karelik bir alana yayılıyor. Beykoz’da yer alan Kaymakdonduran soğuk suyuyla meşhur. Kaymakdonduran mesire alanında doğa ile iç içe bir piknik yapmak mümkün ve ahşap masalarla donatılmış çimenliklerde mangal yapılabiliyor. Yazın sıcağından biraz olsun uzaklaştırabilecek ağaçlarla kaplı kafa dinlemelik bir mekan. Ayrıca bölgede, kafeterya hizmeti verilen bir alan da bulunuyor.
İnceğiz
Hafta sonu İstanbul’da tarihin ve tabiatın içinde bir vadide gezmeye ne dersiniz? İnceğiz, Çatalca’nın yaklaşık 2500 yıl önce ilk kurulduğu bölgede yer alıyor. Tarih ve doğanın iç içe olduğu bu yerde Cenevizlilerin 9. yy'da kayalara oyduğu üç mağara bulunuyor. Kemal Sunal'ın bazı filmlerinin bu mağaralarda çekilmesinden dolayı mağaralara Kemal Sunal mağaraları da deniliyor. Doğal güzellikleriyle dikkat çeken bölge aynı zamanda dere kenarında piknik yapma imkanı da sağlıyor. Çatalca'nın en eski yerleşim yerlerinden olan İnceğiz'de; görülmesi gereken, mağaraların katlarında bir şapel ve tavanında haç kabartması bulunan bir oda yer alıyor.
Fatih Ormanı
Birçoğumuzun yanı başında duran saklı cennetlerden biri de Fatih Ormanı. 1500 dönüme yayılan gür ağaçları ve rekreasyon alanlarıyla Fatih Ormanı günün her saatinde gezilebiliyor. 112 hektarlık bir alana yayılan bu bölge birçok canlıyı da içinde barındırıyor. Bölgede giriş bölümündeki kafeteryada ya da Orma'nın ilerisinde yer alan, kendi sofranızı kurabileceğiniz masalarda konaklayabilirsiniz. Fatih ormanı ayrıca, girişindeki çocuk bahçesi kısmıyla özellikle çocuklu aileler için oldukça uygun bir mesire alanı konumunda.
Göktürk Göleti
İstanbul'un merkezinde sayılabilecek bir konumda olan Göktürk Göleti 56 hektarlık bir alana yayılıyor ve adını sınırları içerisinde bulunduğu Göktürk beldesinden alıyor. 2011 yılında tabiat parkı olarak ilan edilen alan, piknik yapmak, fotoğraf çekmek, bisiklet turu yapmak, doğa yürüyüşüne çıkmak ve şehrin gürültüsünden uzaklaşmak için uygun bir rota oluşturuyor. Yalnız bir uyarı: Kemerburgaz'da bulunan bu gölette balık avlamak ve yüzmek yasak. Bölgede yemek yiyebilecek yer açısından çok çeşitlilik olmasa da Belediye tarafından işletilen bir restoran bulunuyor. Göktürk Göleti'nde arzu edilirse çadır ya da karavanla kamp yapılabiliyor. Yalnız bölge'de mangal da yapılabildiği için hafta sonları özellikle pazar günleri fazlaca kalabalık oluyor ve sessizlikten uzaklaşıyor, bu nedenle ziyaret etmek için hafta içi bir gün ya da cumartesi günlerini tercih edebilirsiniz.
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