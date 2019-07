İşletmeciler yolcuların daha iyi zaman geçirmesi için yeni projeler geliştiriyor, farkındalık oluşturuyorlar.

Yeni teknolojilerle havalimanlarını sıkıcı olmaktan çıkıyor. Özellikle Uzakdoğu’da bulunan havalimanları bu açıdan yenilikleriyle öne çıkıyor. Hatta bazıları uçak kaçırtacak kadar iyi aktiviteler içeriyor. Güvenlikten geçtiniz, bagajınızı verip biniş kartınızı aldınız ve uçağınızın kalkmasına uzun bir zaman var veya çeşitli sebeplerle uçuşunuz gecikti. İşte böyle durumlarda bilinçli hareket ederseniz havalimanında iyi zaman geçirebilirsiniz. Sizler için havalimanında iyi zaman geçirmenin 8 yolunu derledim.

Sydney Havalimanı

1- Oturmayın, spor yapın, yürüyün

Artık hemen hemen her havalimanında ‘havalimanı oteli’ bulunuyor. Havalimanı otellerinin spor salonları sağlıklı bir şekilde uçuşu beklemenin en iyi yollarından birisi. Bu spor salonlarını kullanabilirsiniz. Hatta artık bazı havalimanlarında havuzlar bile var. Singapur’da olduğu gibi. Havalimanında bu tarz imkan ve fırsatlar için havayolları ve meydan yetkililerine mutlaka danışın. Eğerbu tarz otellerin spor salonlarını ve havuzlarını kullanma imkanınız yoksa terminal içinde birçok egzersiz hareketi yapabilirsiniz. Merdivenleri kullanabilirsiniz. En önemlisi de yürüyüş. Geniş alanlara sahip olan terminallerde tempolu yürüyüş yapabilirsiniz. Sadece terminalin içinde değil, dışında yürüme imkanı bulabilirisiniz.

2-Uçuş öncesi masaj iyi gelir

Uluslararası havalimanlarının neredeyse tamamında SPA merkezleri bulunuyor. Özellikle Uzakdoğu’daki lüks havalimanlarında SPA’lar çok fazla talep görüyor. Kendinizi şımartın ve masaj paketi satın alın. Masaj, uçuş korkusu olanlar için de iyi gelir. Sırtınıza ya da ayağınıza yaptıracağınız masaj, havalimanındaki bekleme sürenizi konforlu geçirmenizi sağlayacaktır.

3-Ölçüyü kaçırmadan sosyalleşin

Bazı havalimanlarında vakit nasıl geçecek diye düşünmenize gerek yok. Çocuklar için oyun alanları, yetişkinler için sanat atölyeleri, ücretsiz fil m salonları ve video izleme alanlarında zamanın nasıl aktığını anlamayacaksınız. Özellikle Singapur Changi, Emirates’in merkezi Dubai, ABD’de birçok havalimanında, Malezya’da Kuala Lumpur’da zaman geçirmek için alternatif çok. Birçok meydanda bulunan yeşil alanlar ise 'Keşke uçuşum biraz daha geç olsa' dedirten cinsten. Eğer imkânları geniş bir havalimanında değilseniz cep telefonlarınıza, bilgisayarlarınıza, tabletlerinize video veya çeşitli oyunlar indirerek, vakit geçirme konseptinizi kendiniz belirleyebilirsiniz. Bunlar da sizi kesmiyorsa güzel bir mekana çekilip, yiyecek ve içeceklerle etrafınızdaki insanlar muhabbette dalabilirsiniz.

4-Özel yolcu salonlarını (lounge) kaçırmayın

Neredeyse her havayolunun ve havalimanını özel yolcu salonu (Lounge) bulunuyor. Bu salonlarda bulunan hizmetler bekleme sürenizi en dolu şekilde geçirmenizi sağlar. Her türlü gazete ve dergiye ulaşabilir, ücretsiz internet kullanabilir, çok çeşitli menüleri bulunan lezzetleri tadabilir hatta duş bile alabilirsiniz. Özellikle Singapur Changi, Seul Incheon ve Malezya Kuala Lumpur gibi en üst seviye havalim anlarındaysanız, bu seçenekleriniz daha da artabilir. İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan uçuyorsanız Türk Hava Yolları'nın (THY) uçak kaçırtan CIP Lounge’ının hakkını verin. Turkish-Do&Co’nun mantısını, pidesini kaçırmayın. TAV Prime Class loungelarından faydalanmanın yollarını arayın. İkramlarından tadın, kenara çekilip dinlenin, işiniz varsa sakince çalışın.

5-Filmin içine girin insanları gözlemleyin

İstanbul’da TAV’ın işlettiği Atatürk, Londra Heatrow, Frankfurt, Dubai ve Amsterdam gibi aktarma merkezi haline gelmiş (HUB) ve dünya havacılık ulaşımına yön veren havalimanları birçok hikâyeye ev sahipliği yapar. Bu tarz meydanlarda dünyanın farklı köşelerinden insanlar görmeniz mümkün. Buralarda çevrenizi keşfedin. Yıllar sonra ilk defa görüşen aile bireylerinin mutluluğu, uzak mesafelerde yaşayan iki sevgilinin buluşması veya ayrılışı, çocuğunu yurt dışına gönderen aile fertlerinin heyecanı gibi birçok duyguyu aynı anda barındıran havalimanları adeta bir film seti gibidir. Yolcu profillerinin davranışları ülkelerini anlatır. Uzakdoğulu yolcuların havalimanı tecrübesini, Hintlilerin enteresan kıyafetlerini, Ortadoğuluların alış veriş merakını veya bir Avrupalı yolcunun seyahat öncesi kontrollü davranışlarını gözleyebilirsiniz. Kendinizi bu filmin bir oy uncusu gibi hissedip uçağa biniş zamanınızı renklendirebilirsiniz.

6-Mağazaları gezin, alışveriş yapın

Havalimanları artık alışveriş merkezleri gibi. İstediğiniz markayı size sunan meydanlarda adeta yok yok. Tek yapmanız gereken fiyat mukayesesinde dikkatli olmak. İnterneti kullanarak alacağınız ürünleri kıyaslayabilirsiniz. Böylece uçağa bindiğinizde alışverişinizi böylece sorgulamaktan kurtulursunuz. Ayrıca bir çok parfüm ve kremin deneme ürünlerini (Tester) kullanarak vakit geçirebilirsiniz. Birçok havalimanında bulunduğu ülkeye ait tadımlık farklı yiyecekler de bulunuyor. Mesela Hol landa’da peynir çeşitlerini hem de tatlarıyla birlikte öğrenme imkanınız olabilir. Böylece bu lezzetleri tadarak yeni damak zevkleri, tatlar keşfedebilirsiniz.

7-Şehir turu fırsatlarını araştırın

Bazı meydanlarda belli uçuş süresi olan yolcular için bedava veya çok düşük ücretlerle şehir turları düzenleniyor. THY de İstanbul’da bu imkanı yolcularına uzun süredir sunuyor. Eğer uçuşunuza 5 saatten fazla bir süre varsa büyük ihtimalle şehir turu yapma imkanınız olabilir. Bazı havalimanlarında şehir turları organize ediliyor. Bazı havalimanları ve havayolları, ülke veya şehir tanıtımına katkı amacıyla ücretsiz tur yapıyor. Size düşen araştırmak. Singapur Changi Havalimanı bu uygulamanın öncülerinden.



8-İbadet mekânlarını unutmayın

Havalimanında uça ğı bekle rken aranan sessiz ortamlar için ibadet mekânları imdada yetişebilir. Havalimanlarında mutlaka çeşitli inançlar için ibadet alanları bulunabiliyor. Buralardaki sessiz ortamda uçağınızı beklerken, mekânın hakkını vermek için artık birazcık da ibadet edersiniz.