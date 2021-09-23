Gizemli Sharm El Sheikh'e yolculuk

Sharm El Sheikh (Şarm El Şeyh)…

Şeyhin Koyu anlamına geliyor. Kızıldeniz’de Akabe Körfezi girişinde gizemli ve bir hayli de popüler kent.

Mısır’ın tatil ve turizm mekanlarından.

Sina Yarımadası’nın güney ucunda, Sina Dağı’yla Kızıldeniz arasındaki şahane kıyı şeridine konuşlanmış. Mısır’ın gözbebeği desem yeri. Çünkü merkezi hükümetçe birçok açıdan korunup, kollanmakta.

Adeta özerk bir tatil alanı. Çünkü buraya gelen turistin haddi hesabı yok. Özellikle Ras Muhammed ’te dalış yapmak ya da mercan resifleriyle bezeli zengin su altı yaşamına tanık olmak için, çölün büyüleyici atmosferinde safari yapmak ya da sadece ve sadece tatil için gelenler bir hayli fazla.

Bu arada rengarenk balıkların varlığını da unutmayalım ki Kızıldeniz’e kafanızı daldırdığınız anda kendinizi dev bir akvaryumun içinde zannedebilirsiniz.

Unesco burada da varlığını hissettiriyor. Birleşmiş Milletler Bilim ve Kültür Örgütü tarafından, barış ve güzellik açısından dünyanın iyi şehirlerden biri olarak kabul edilmesi önemli.

Doğal bir güzelliğe sahip. Denizi berrak. Yılın her günü rahatlıkla girebilirsiniz suya. Yazın sıcağında dahi nem neredeyse yok gibi.

İstanbul’a 2 saat 15 dakika mesafede olması bizler için daha cezbedici çünkü özellikle kış aylarında birkaç günlük kaçışlar için bile ideal konumda. Her zincir otelden turistik tesisleri görebiliyorsunuz.

Güvenlik sorunu yaşamadığınız bir kent olması ayrıca cezbedici.

Genelde su altı ve dalmaya meraklı tiplerle Rus, Avrupalı ve Körfez ülkelerinden kesimi görmek mümkün.

45 yaş üstü ziyaretçiler vizelerini kapıda alabiliyor. Diğer türlü başvurmak gerekiyor ki vize süreci duruma göre uzayabilmekte.

Türkiye’de yaz sezonunun bittiği ama canınızın sıcak iklimler çektiği bir dönemde Şarm çok ciddi bir tatil alternatifi olacak, fiyat açısından da canınızı sıkmayacaktır.

Buna emin olun.