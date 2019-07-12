Birçok beyaz yakalının aklının bir köşesinde vardır, işten ayrılıp güneyde bir kafe açmak ya da doğayla baş başa olabileceği bir yere taşınmak. Bu hayal, maalesef hayat koşulları bazen de tercihler nedeniyle çoğu zaman mümkün olmuyor. Ancak bu, doğayla içiçe bir tatil yapmaya, kısa ya da uzun bir mola vermeye engel değil.
İstanbul’dan çok da uzaklaşmadan, Şile, Ağva gibi günü birlik gidilen yerlerin kalabalığına karışmadan ‘nefes’ alabileceğiniz yeni bir adres var artık. Istranca Ormanları’na sırtını dayayan Nefes Mekan…
Nefes Mekan, Kırklareli’nin Vize ilçesinde Istranca Ormanları ile çevrili, sekiz dönümlük bir alan üzerine kurulu.
Odalar, restoran, havuz, dinlenme ve eğlenme köşelerinden oluşan Nefes Mekan, hem doğal hayatı hem de konforu bir arada barındırmayı kusursuz bir şekilde başarmış bir mimari tasarıma sahip. “Konfor vaat ederken doğadan uzaklaşmamak, doğaya davet ederken konfora dalıp doğal olanı zedelememek ince çizgimiz” diyen Nefes Mekan, bu nedenle otel odası mantığının dışına çıkarak her bir odayı terası olan müstakil bir ev formunda tasarlanmış.
Ahşap malzemenin ağırlıklı olduğu evler, 5 yıldızlı otellerde bile olmayan özellikte yatakları, her biri özenle seçilmiş eşyaları ve banyosuyla dikkatleri çekiyor. Her bir evin ayrı bir manzaraya sahip olduğu Nefes Mekan’daki tüm malzemeler “Doğa ev sahibi, biz misafiriz” yaklaşımı ile seçilerek misafirlerinin kullanımına sunuluyor.
RESTORANDAKİ ÜRÜNLERİN ÇOĞU 'NEFES TARLA'DAN GELİYOR
Nefes Mekan’ı farklı kılan bir başka özelliği ise mutfağı… Profesyonel bir şefin yönetimindeki mutfak ekibi, yöresel ürünlerle evrenseli buluşturuyor. Nefes Mekan’ın üç dönümü özel bir tarlaya dönüştürülmüş durumda ve yaklaşık bir yıldır bu tarlarda ürünler işleniyor. Mevsimine göre hazırlanan menülerde kullanılan tüm sebze ve meyveler Nefes Tarla’da yetiştiriliyor. Bu özel mutfakta ıhlamur ve papatya reçeli gibi farklı lezzetleri tatmak mümkün.
ÇEVREYİ KEŞFETMEK İSTEYENLER İÇİN SAYISIZ SEÇENEK
Nefes Mekan, Trakya Bölgesi’nin tüm güzelliğini bir arada sunan lokasyonu nedeniyle ziyaretçileri için sayısız seçenek de sunuyor. Istranca Ormanı’na sırtını dayayan Nefes Mekan’da orman gezisi yapıp Aya Nikola Manastırı, Cehennem Şelâleleri, Panayır İskelesi, Dupnisa Mağarası gibi yerleri ziyaret etmek mümkün. “Ayaklarımı uzatıp dinlenmek istiyorum” diyenler için ise keyifli bir havuz zevkinin yanı sıra geniş bir kütüphane ve dinlenme mekanları gibi seçenekler de var.
Ziyaretçilerine özgür bir ortam sunan Nefes Mekan, konuklarından gelen istekler doğrultusunda temalı müzik geceleri, büyüklere özel oyunlar ve profesyonel koçlar eşliğinde çeşitli etkinliklere de ev sahipliği yapacak.
16 Temmuz’da kapılarını açmaya hazırlanan Nefes Mekan, huzurlu bir hafta sonu ya da uzun bir tatil için her türlü seçeneğin olduğu, huzur, kalite ve keyfi bir arada yaşamak isteyenlerin tercihi olmaya aday.
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