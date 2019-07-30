Adalar dahil 8 bin 333 kilometre kıyı şeridine sahip Türkiye'de, ekonomik nedenlerle ya da izin alamadığı için Ege ya da Akdeniz sahillerine gidemeyenler üzülmesin. İstanbul ve çevresinde denize girebileceğiniz pek çok koy ve mavi bayraklı plaj var. İster sırt çantanızı yüklenip otobüse binin, ister özel aracınıza gidin ama mutlaka sık sık İstanbul'a ara verip tertemiz kumlarda uzanın, masmavi denizlerine girip kafanızı dağıtın. Çünkü yaz hızla eriyor.
KİLİMLİ KOYU, AĞVA
İstanbul’un Karadeniz kıyısında Kocaeli il sınırında yer alan Kilimli Koyu, tropikal adaları andıran bir yer.
Bembeyaz kumu, sahildeki kaya oluşumları ve sakinliği ile dikkat çeken bölgede deniz de tertemiz.
Karadeniz’in hırçın dalgaları burada durulmuş durumda. Ağva’dan sadece 2 kilometre uzaklıktaki Kilimli koyu'na Şile’nin köylerini görerek gidebilirsiniz.
Ulaşım: Kilimli Koyu’na gitmek için önce İstanbul'a 97 km uzaklıkta olan Ağva’ya ulaşmanız gerekli. Üsküdar’dan kalkan 139A otobüslerine binerek; yaklaşık 4 saatlik bir yolculuğun ardından Ağva’ya ulaşabiliyorsunuz. Son durakta indikten sonra Kilimli Koyu’na taksiyle 10 dakikada gidebilirsiniz.
Kilimli koyuna araba ile gidebileceğiniz gibi Yeşilçay nehrinin denizle birleştiği limandan Kilimli koyu tekne gezileri yapan tekneler ile de gidebilirsiniz.
Konaklama ve Yemek: Koyda sadece 1 tane restoran bulunuyor; Kilimli Restoran. Kamp yapmak ve ateş yakmak yasak çünkü koyun işletmesi kiraya verilmiş. Otelde kalmak isteyenler için koya 1,5-2 km uzaklıkta pek çok otel seçeneği var; Marina Motel, Defne Hotel, Agva Motel Tahir bu seçenekler arasında sayılabilir.
MİDYE PLAJI, KIYIKÖY
İstanbul’a yakın sayılabilecek Kıyıköy, Kırklareli’nin Vize İlçesi’ne 40 kilometre uzaklıkta. Kıyıköy’e ulaştığınızda karşınıza çıkan manzara müthiş. Kıyıköy kale kapısından çıkıp sağa doğru döndüğünüzde Midye Plajı’nın tabelasını görüyorsunuz, kumu harika, deniz ise dalgalı ve serin, girişte bir büfe, onun yanında da salaş bir kafe var.
Kıyıköy’e bir kilometre uzaklıktaki Pabuçdere yolunda bulunan Ayanikola Manastırı etkileyici bir mekân. Kastro Plajı da Köy’e çok yakın. Gitmişken, büyük bir çam ormanının eteklerindeki bu plajı da görmelisiniz.
Ulaşım: İstanbul’dan Kıyıköy’e otomobille yaklaşık 3.5 saatte gidiliyor. TEM otoyolunda Çerkezköy’e sapıp Saray’a varıyorsunuz. Sonra tabelaları izleyerek, yaklaşık 1.5 saatte köye ulaşıyorsunuz.
Konaklama ve yemek: Kıyıköy’de bir gün ya da bir hafta sonu geçirmek isterseniz, konaklamak için tek seçeneğiniz pansiyonlar. Hepsi temiz, mütevazı işletmeler. Fiyatları gayet makul. Balık lokantalarında ise mevsimine göre taze balık çeşitlerini yine makul fiyatlara yiyebilirsiniz.
KASTRO PLAJI (ÇAMLIKÖY), KIYIKÖY
Tekirdağ il merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Kastro Koyu yaklaşık 3 km. Şimdiki ismiyle Çamlıköy eski ismiyle Kastro olan koy yemyeşil ve Saray'ın sahil şeridinde. Tekirdağ’ın Karadeniz kıyısında Istranca Dağlarının eteklerinde bulunuyor. İstanbul’un sıcağından ve gürültüsünden sıkılıp haftasonu ne yapacağı konusunda kafası karışanlar için ideal bir öneri.
İnce kumlu olan plajın bazı bölgeleri taşlık olabiliyor.
Ulaşım: İstanbul gişelerinden Edirne istikametine devam edip Çerkezköy gişelerinden çıktıktan sonra Saray tabelalarını takip edin. Saray’dan Kıyıköy-Kastro yoluna girdikten sonra Kastro yol ayrımından içeri girin.
Konaklama ve yemek: Kamp alanı bulunuyor. Kendi çadırınızı götürebileceğiniz gibi burada bulunan işletmelerden çadır da kiralayabiliyorsunuz. Kamp alanının kumsala yakın kısmında yeme içme mekanları, büfeler bulunuyor.
ALTIN KUMLU, İĞNEADA
Kırklareli’ne bağlı İğneada, Karadeniz’in önemli plajları arasında. Bir özelliği de, Karadeniz’in batısındaki en son yerleşim bölgesi olması. Istranca Dağları ve ormanları ile deniz arasında olduğu için doğası muhteşem.
Ayrıca, dünyada sadece üç yerde bulunan Longoz ormanlarından biri de burada. İğneada’nın plajı tam 20 kilometre uzunluğunda. Kumu altın gibi.
Plaj dışında, çevrede gezilip görülecek değişik doğal güzellikler de var. Mesela koruma altında bulunan yedi küçük göl kesinlikle görülmeye değer.
Ulaşım: İğneada’ya İstanbul’dan otomobille yaklaşık dört saatte gidiliyor. TEM’de Çerkezköy istikametine sapıp, Saray’a devam ediyorsunuz. Saray’ı geçtikten sonra Vize-Poyralı yönünde ilerliyorsunuz. Oradan da, tabelalarını izleyerek İğneada’ya varıyorsunuz.
Konaklama ve yemek: İki seçeneğiniz var: İğneada Resort Otel ve İğneada Motel. İğneada’da da mevsimine göre taze balık yiyebilirsiniz.
CENEVİZ KALESİ PLAJI, AKÇAKOCA, DÜZCE
Batı Karadeniz'in incisi olarak adlandırılan Düzce'nin Akçakoca ilçesi, sahip olduğu mavi bayraklı plajları ile dikkat çekiyor.
Yeşili, tarihi ve kültürel yapısının yanı sıra 38 kmlik denize girilebilir kumsalı ile tatile gidemeyen İstanbullular tarafından son derece cazip bir konumda olan Akçakoca, Anadolu'nun cennet köşelerinden biri.
Tarihi öneme sahip Ceneviz Kalesini de içinde bulunduran Kale Plajı 2009 yılından beri mavi bayrak sahibi.
Ceneviz Kalesi Plajı 200 metre uzunluğa sahip ve 30 metre genişlikte.
Bölge birçok kişi tarafından bilinmediği için bakir kalmış durumda.
Deniz son derece berrak ve kum tane tane. Kumsal, dünyada eşine az rastlanan ve siyah inci adı verilen bir kum türüne sahiptir, yapışkan değildir.
Plaj, Ceneviz Kalesi'nin hemen yanında. Plaj belediye tarafından işletiliyor.
Konaklama: Otel, motel, apart otel ve pansiyonlarda fiyatları 150 ile 700 TL arasında değişen fiyatlarda konaklama yapabilirsiniz. Akçakoca Poyraz Otel, Otel Akçakoca, Sky Tower Hotel, Akçakoca Sezgin Otel seçenekleriniz arasında olabilir.
Ulaşım: Akçakoca Ceneviz Kalesi, Düzce’nin Akçakoca ilçesine bağlı Hacıyusuflar Mahallesinde bulunur. Akçakoca ilçe merkezine 2 km uzaklıkta bulunur. İstanbul Akçakoca arası 260 km.
Sırayla Gebze, Sapanca, Hendek, Düzce istikametinde yol aldıktan sonra Düzce'ye dönmelisiniz. Daha sonra Akçakoca yolundan plaja ulaşabilirsiniz.
ERİKLİ, KEŞAN
İstanbul’a uzaklığı sadece 250 km olan Erikli, Edirne'nin Keşan ilçesinin 33 kilometre güneyinde, Saros Körfezi’nde bulunuyor. İstanbul’a yakınlığıyla sıkça tercih edilen arasında bulunan Erikli, tertemiz ve masmavi bir denize sahip.
Erikli, kumuyla ve de akvaryum misali deniziyle işten bunalan İstanbullu'nun arada bir kaçamak yapabileceği güzel beldelerdendir. Bölgede konaklayabilmek için otel ya da pansiyon tercih edebilirsiniz. Ev kiralayabilir, çadır kurabilir, karavanla kamp yapabilirsiniz. Pansiyonlar genelde apart şeklinde, onu da ekleyelim.
2014 yılında mavi bayrak alan bir plaj. Saros Körfezi’nin en önemli özelliği kendi kendini temizleyebilmesi sebebiyle dünyada sayılı denizlerden birisi olması.
Erikli'de gündüzleri sörf yapabilir, kanoyla gezebilir, dalış yapabilir, tekne turlarına katılabilir, denizin ve plajın keyfini çıkarırken, akşamları eğlence mekanlarında takılabilir, alışveriş yapabilir, kumsalda mehtabı seyredebilirsiniz.
Uzunkum, İtalyan Koyu, İbrice limanı oraya kadar gitmişken mutlaka görmeniz gereken yerlerden. Trakya'nın Bodrum'u olarak tabir edilen Erikli, Türkiye'nin en geniş plajlarından birine sahip. Erikli, İstanbul’dan çıkıp ege tatili yapmak için en çabuk ulaşabileceğiniz yer.
Riva (Çayağzı) ve Elmasburnu Plajı
İstanbul’a 25 kilometre mesafede bulunan Riva’da doğa ve denizle baş başa bir tatil yapılabilir. Beykoz ilçesine bağlı Riva'da denize girilebilecek yerler olarak Riva Plajı ve Elmasburnu Plajı bulunuyor.
Elmasburnu Plajı Riva Elmasburnu Tabiat Parkı içerisinde yer alıyor. Riva Plajı’na göre daha sakin olan Elmasburnu Plajı, denize girilecek yerlerden biri olmanın yanında orman içerisinde piknik alanına sahip olduğu için de tercih ediliyor.
Ulaşım: Toplu taşıma ile gitmek için Beykoz merkezden 137 no’lu otobüse binebilirsiniz. Özel araçla giderseniz 2. köprü yolunda giderken Kavacık kavşağından çıkmanız gerekiyor.
Önce Kavacık, Beykoz, Riva tabelalarını daha sonra Acarlar mahallesi, Polonezköy, Riva tabelalarını takip ettiğinizde 30 dakikalık bir yolculuktan sonra Riva’ya ulaşırsınız.
Riva’ya merkeze ulaştıktan sonra karşınıza çıkan Riva Plajı’ndan bir sonraki koyda Elmasburnu plajı bulunuyor, buraya Jandarma binasının yolunu takip ederek ulaşabilirsiniz.
Plajlar lüks otellerin bulunduğu alana yakındır. Plajların giriş ücretleri 5 TL, otopark ücreti 10 TL, şezlong fiyatları ise 10 TL dir. Elmasburnu plajı için 0538 377 90 85 Riva plajı için 0549 524 34 21 nolu telefonları arayabilirsiniz.
Riva Elmasburnu Plajı'na giriş için kişi başı 5 TL ücret ödeniyor. Şezlong için ayrıca 5 TL, şemsiye için 7.5 TL ödemeniz gerekiyor.
KADIRGA KOYU, AĞVA
Kadırga Koyu Ağva'ya 15 dakikalık mesafededir. Görülmesi gerek doğa harikalarından bir tanesidir çünkü koyu çevreleyen kayaların şekli bir amfi tiyatroyu andırır. Kilimli Koyu'ndan daha korunaklıdır.
Ağva’nın doğusunda Kadırga koyu ve onun hemen doğusunda kalan kayalara Büyükbucaklı köyünden denize doğru yaklaşık 1 km yolla ulaşılır. Karadeniz’in dalga yapısından etkilenen kayaların katmanlar halinde oyulması ile deniz ve kayalar arasına adeta gizli bir koy görünümündedir. Saatlerce plajın güneşin ve denizin keyfini çıkarabilirsiniz.
CEBECİ PLAJI, KANDIRA
Cebeci Kocaeli'nin Kandıra ilçesine bağlı olup İstanbul'a sadece 70 km uzaklıkta bulunur. Sırtını ormana yaslamış, karşısına da Karadeniz’in tek Ada’sı olan Kefken Ada’sı almış, müthiş bir manzaraya sahip, mavi bayraklı bir sahildir. Tertemiz ve incecik kumu vardır.
Kocaeli'de Cebeci haricinde Kerpe, Altınkemer, Bağırganlı ve Kumcağız plajları da mavi bayraklıdır. Gitmişken bu tertemiz plajlara da uğramak isteyebilirsiniz.
Yanınızda hiçbir şey almadan günübirlik gelseniz bile yöreden taze balık ve köy bahçelerinden sebze meyve bulabilirsiniz. Plaj çevresindeki market, lokanta, restoranlar sayesinde tüm ihtiyaçlarınızı karşılaşayabilirsiniz. Sörf ve dalış aktivitelerinden faydalanabilir, deniz ve güneşin tadını çıkarabilirsiniz.
ULAŞIM: İstanbul'dan Cebeci’ye ulaşmak için tabelalar takip edilerek 45 km’lik yol ile önce Kandıra’ya daha sonra 23 km’lik bir yol ile Cebeci’ye ulaşabilirsiniz.
KONAKLAMA: Plaj arkasında yer alan pansiyon ve butik otellerde konaklama imkanı vardır. Ayrıca çadır kamp imkanı da mevcuttur. Yeme-içme sahil kordonundaki kafe ve restaurantlarda karşılanabilir.
Teknik bilgiler: Cebeci Plajı 1392 metre uzunluğunda ve 105 metre genişliğindedir. Plajda WC, otopark, bisiklet park alanı, gölgelik, soyunma kabini, cankurtaran ve sağlık hizmetleri, duş alma ve güneşlenme alanları, güvenli denize girme sahası, plaj temizlik hizmetleri olup ayrıca plajda engelli kişilere yönelik hizmetler de verilmektedir.
YALIKÖY, ÇATALCA
İstanbul'a 1,5 saat uzaklıkta bulunan Çatalca'ya bağlı Yalıköy, eski adıyla Podima, az bilinen noktalardan biri. Bu yüzden muhteşem ama ıssızdır. Deniz genelde dalgalıdır. 12 km uzunluğundaki plajında hem rahatça denize girebilir hem de keyifli yürüyüşler yapabilirsiniz.
Sahil ıssız. Tesis ve yeme içme alanları pek bulunmuyor. Bu sebeple ihtiyaçlarınızı önceden yanınıza almanız gerekiyor. Yalıköy sahilinde birkaç balıkçı lokantası dışında tesis yok, bu yüzden tenha bir yer.
ORMANLI, ÇATALCA
İstanbul'un Çatalca ilçesine bağlı Ormanlı köyü, özellikle hafta sonu tatilini doğa ve denizle baş başa geçirmek isteyen İstanbulluların gözdesi. Çatalca'ya 35 kilometre mesafedeki Ormanlı köyü, temiz denizi ve muhteşem plajı nedeniyle ziyaret ediliyor.
Ormanlı Plajı sürekli esen rüzgarı ve kum duvarları nedeniyle yamaç paraşütü için son derece uygun bir yer.
POYRAZKÖY BEYKOZ
Uzak yerlere gitmek için bütçe ayıramayan ya da kalabalıktan, günlük hayatın stresinden uzaklaşıp kafa dinlenmek ve denize girmek isteyen İstanbullular için Poyrazköy harika bir seçenek. Gün batımı muhteşem...
Hafta içi ve hafta sonu izin günlerinde serinlemek isteyen İstanbullular için Beykoz ilçesine bağlı Poyrazköy, Yavuz Sultan Köprüsü manzarasıyla İstanbulluların gözde plajlarından biri.
Poyrazköy plajı Beykoz ilesinde hemen köprünün çıkışında yer alır. Poyrazköy plajında şezlong ve şemsiye kiralayabilir, büfe ve kafeteryalardan alışveriş yapabilirsiniz. Plaj gayet güzel ve temiz olmakla bilikte ulaşımı da oldukça kolaydır.
Ulaşım: Beykoz merkeze ulaştıktan sonra Poyrazköy dolmuş ve otobüslerini kullanabilirsiniz. Kadıköy'den kalkan tekneler ile de ulaşım sağlayabilirsiniz. Kavacık'tan Poyrazköy’e giden İETT 135 hat numaralı otobüs de var.
Araçla geliyorsanız Beykoz’u geçtikten 4 km. sonra Poyrazköy-Anadolu Feneri tabelasını izlemeniz gerek. Saptıktan sonra ormanlık yolu takip ederek Poyrazköy'e ulaşabilirsiniz.
Ayrıca Eminönü’nden günde 3 defa kalkan şehir hatları vapurları ile Anadolu Kavağı ve sonrasında da buradan Poyrazköy’e ulaşılabilir.
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