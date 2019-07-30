Adalar dahil 8 bin 333 kilometre kıyı şeridine sahip Türkiye'de, ekonomik nedenlerle ya da izin alamadığı için Ege ya da Akdeniz sahillerine gidemeyenler üzülmesin. İstanbul ve çevresinde denize girebileceğiniz pek çok koy ve mavi bayraklı plaj var. İster sırt çantanızı yüklenip otobüse binin, ister özel aracınıza gidin ama mutlaka sık sık İstanbul'a ara verip tertemiz kumlarda uzanın, masmavi denizlerine girip kafanızı dağıtın. Çünkü yaz hızla eriyor.