İSTANBUL'A YAKIN NEREDE DENİZE GİRİLİR?

Sıcakların iyice arttığı şu günlerde İstanbullular çok uzaklara gitmeden nerelerde yüzebilir? Bu haber tatile çıkamayanların imdadına yetişecek cinsten.

Adalar dahil 8 bin 333 kilometre kıyı şeridine sahip Türkiye'de, ekonomik nedenlerle ya da izin alamadığı için Ege ya da Akdeniz sahillerine gidemeyenler üzülmesin. İstanbul ve çevresinde denize girebileceğiniz pek çok koy ve mavi bayraklı plaj var. İster sırt çantanızı yüklenip otobüse binin, ister özel aracınıza gidin ama mutlaka sık sık İstanbul'a ara verip tertemiz kumlarda uzanın, masmavi denizlerine girip kafanızı dağıtın. Çünkü yaz hızla eriyor.

  • KİLİMLİ KOYU, AĞVA

    İstanbul’un Karadeniz kıyısında Kocaeli il sınırında yer alan Kilimli Koyu, tropikal adaları andıran bir yer. 

  • Bembeyaz kumu, sahildeki kaya oluşumları ve sakinliği ile dikkat çeken bölgede deniz de tertemiz. 

  • Karadeniz’in hırçın dalgaları burada durulmuş durumda. Ağva’dan sadece 2 kilometre uzaklıktaki Kilimli koyu'na Şile’nin köylerini görerek gidebilirsiniz. 

  • Ulaşım: Kilimli Koyu’na gitmek için önce İstanbul'a 97 km uzaklıkta olan Ağva’ya ulaşmanız gerekli. Üsküdar’dan kalkan 139A otobüslerine binerek; yaklaşık 4 saatlik bir yolculuğun ardından Ağva’ya ulaşabiliyorsunuz. Son durakta indikten sonra Kilimli Koyu’na taksiyle 10 dakikada gidebilirsiniz.

  • Kilimli koyuna araba ile gidebileceğiniz gibi Yeşilçay nehrinin denizle birleştiği limandan Kilimli koyu tekne gezileri yapan tekneler ile de gidebilirsiniz. 

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