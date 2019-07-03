DONDURMALI SUPANGLE NASIL YAPILIR?
MALZEMELER
- 1 su bardağı toz şeker
- 4 çorba kaşığı kakao
- 3 su bardağı süt
- 2 çorba kaşığı un
- 1 paket vanilya
- 2 çorba kaşığı tereyağı
- Üzeri için dondurma
NASIL YAPILIR?
- 1 su bardağı toz şeker
- 4 çorba kaşığı kakao
- 3 su bardağı süt ve 2 çorba kaşığı unu mikser yardımıyla 2-3 dakika kadar çırpın.
- Ocağa oturtup orta ısılı ateşte kıvam alana dek pişirin.
- Ocaktan alıp 1 paket vanilya ve 2 çorba kaşığı tereyağı ekleyip çırpın.
- Servis kaselere bölüştürüp ılınmasını bekleyin.
- Buzdolabında dinlendirdikten sonra dondurma ile servis edin!
Afiyet Olsun...
İÇİ ISLAK ÇİKOLATALI KEK
MALZEMELER
- 250 gram tereyağı
- 250 gram bitter çikolata
- 1/3 su bardağı süt
- 1 su bardağı pudra şekeri
- 4 adet oda sıcaklığında yumurta
- 3/4 su bardağı un
NASIL YAPILIR?
- Baton kek kalıbının içini bir fırçayla yağladıktan sonra yağlı kağıtla kaplayın.
- Tereyağını küçük bir tavada eritip ılınması için kenara alın.
- Kıyılmış çikolatayı ve sütü bir kaba alıp benmari usulü eritin.
- Kabı sıcak suyun içinden çıkartın.
- Eriyen çikolata ve sütü mikserle çırparak birbirine yedirin.
- Pudra şekeri ekleyip tekrar mikserle çırpın ve karışımın soğuması için 10 dakika bekletin.
- Yumurtaların akını ve sarısını ayırın. Sarıları teker teker soğuyan çikolatalı karışıma ekleyin.
- Daha sonra eriyip soğuttuğunuz tereyağını katın.
- Tüm malzemeyi özleşene dek iyice çırpın.
- Elenmiş unu ekleyip hafifçe karıştırın.
- Diğer taraftan yumurta aklarını temiz ve kuru cam kasede kabarıp yoğunlaşana kadar mikserle çırpın.
- Tahta bir kaşıkla çikolatalı karışıma yedirin ve baton kek kalıbına yayın.
- Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 15 dakika pişirdikten sonra sıcaklığı 160 dereceye indirip 50 dakika daha pişirin.
- Fırından çıkardıktan sonra kekin ılınmasını bekleyin. Dilerseniz üzerini çilekle süsleyebilirsiniz.
Afiyet olsun...
ÇİKOLATALI DONDURMA
MALZEMELER
- 2 su bardağı çiğ krema
- 3 yemek kaşığı tepeleme kakao
- 1 paket bitter çikolata
- 1 su bardağı süt
- 1 bardağa yakın toz şeker ya da bal
- 1/2 tatlı kaşığı vanilya özütü 1 paket toz vanilin
NASIL YAPILIR?
- Kremanın yarısını kakao ile birlikte karıştırarak orta boy bir tencerede ısıtın.
- Kaynama noktasına gelir gelmez ocağın altını kısın ve 30 saniye kaynadıktan sonra ateşten hemen alıp çikolataları ekleyin.
- Pürüzsüz olana dek karıştırın.
- Kremanın kalan yarısını da ekleyin.
- Orta boy bir tencereye süt ve şekeri (ya da balı) koyun.
- Isındıktan sonra vanilya ve kremalı çikolatalı sosunu ekleyin.
- Karışımı bir kabın içerisine boşaltın.
- Karışımı tamamen soğuduktan sonra bir kalıba döküp buzluğa kaldırın ve yarım saatte bir çıkartıp bir çatalla hızlıca karıştırmak suretiyle dondurun.Bu işlem oldukça önemli. Yoksa dondurma sönük kalacak ve istenilen sonucu vermeyecektir.
- Ardından tamamen donunca kaselere servis edin. Ev yapımı çikolatalı dondurmanız hazır!
Afiyet olsun...
DİYET YAPANLAR İÇİN ŞEKERSİZ MUZLU KEK
MALZEMELER
- 2 adet büyük boy olgun muz
- 5 adet hurma
- 1 çay bardağı pekmez
- 2 adet yumurta
- 1 çay bardağı zeytinyağı
- 3 yemek kaşığı yoğurt
- 80 gram oda sıcaklığında tereyağı
- 3 su bardağı tam buğday unu
- 1 paket kabartma tozu
- Göz kararı kuru üzüm
NASIL YAPILIR?
- Hurmaların çekirdeklerini çıkarın, sıcak suda bekleterek yumuşamasını sağlayın.
- Ardından blender ile püre haline getirin.
- Yoğurt, pekmez, tereyağı ve yumurtaları bir kaseye ekleyerek çırpın.
- Süzme yoğurt, pekmez, tereyağı ve yumurtaları bir kasenin içerisinde kremamsı bir kıvam alana kadar çırpın.
- Muzları krema haline gelinceye dek ezin.
- İçerisine hurmayı ilave edin.
- Kaşık yardımıyla karıştırın.
- Ardından kabartma tozunu ve son olarak kuru üzümleri ekleyin.
- Kek harcını, yağlanmış, unlanmış kek kalıbın içerisine aktarın.
- 170 derecede ısıtılmış fırında 35-40 dakika kadar kekinizi pişirin.
- Şekersiz muzlu kekiniz hazır! Afiyet olsun...
KALPLİ KURABİYE
MALZEMELER
- 3 yemek kaşığı tereyağı
- 1.5 su bardağı pudra şekeri
- Yarım bardak nişasta
- Vanilya
- 1 yumurta
- 3 su bardağı un
- Arzuya göre 1 çay kaşığı toz tarçın
ÜZERİ İÇİN:
- Marmelat
- Pudra şekeri
NASIL YAPILIR?
- Oda sıcaklığında eritilmiş tereyağını, yumurta ile çırpın.
- Üzerine pudra şekerini, unu, vanilyayı, nişastayı ve toz tarçını ilave edin.
- Kulak memesi kıvamına gelinceye kadar tüm malzemeleri yoğurun.
- Hamuru unladığınız tezgahta yarım cm kalınlığında açın.
- Bir büyük bir küçük kalpli kalıba ihtiyacınız var.
- Önce büyük kalıbı kullanarak kesin ve daha sonra ortalarını küçük kalıpla kesin.
- Yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizip 180 derecelik fırında 10 dakika kadar pişirin.
- Soğuduktan sonra üste gelecek olanlara pudra şekeri eleyip alttakilere marmelat sürün ve üzerine kapatın.
DAMLA ÇİKOLATALI KURABİYE
MALZEMELER
- 100 gram tereyağı
- 1 adet yumurta
- 1 su bardağı pudra şekeri
- Yarım çay kaşığı tuz
- 1 su bardağı damla çikolata
- 300 gram un
- 1 paket kabartma tozu
NASIL YAPILIR?
- Oda ısısında beklettiğiniz tereyağını, mikser yardımıyla krema haline getirin.
- Yumurta, pudra şekeri ve tuzu ekledikten sonra karıştırma işlemini sürdürün.
- Elenmiş un, kabartma tozu ve vanilyayı katın.
- Elinizin ısısı ile tereyağının çabuk bir şekilde erimemesi için tahta bir kaşık yardımıyla hamuru kıvam alana kadar karıştırın.
- Damla çikolataları ekledikten sonra karıştırma işlemini hızlıca devam ettirin.
- Hazırladığınız kurabiye hamurunu, üzerini streç bir film ile kapladıktan sonra buzdolabında 20 dakika kadar bekletin.
- Soğuyan ve kıvam alan kurabiye hamurundan cevizden daha küçük parçalar kopartın ve elinizle hızlıca şekil verin.
- Kurabiyeleri fırın tepsisine aralıklı olarak yerleştirin.
- Damla çikolatalı kurabiyeleri önceden ısıtılmış 170 derece fırında 15-20 dakika hafif bir renk alana kadar pişirin.
Afiyet olsun...
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