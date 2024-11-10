ACIPAYAM 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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ACIPAYAM 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2018/211 Esas

KARAR NO : 2022/187



Davacı Neslihan Aldemir tarafından mahkememizde açılan Mükerrer Nüfus Kaydının İptali, Nüfus Kaydında İsim Tashihi, Tespit davasının yapılan açık yargılaması sonunda Davanın KABULÜ ile, Karaman ili, Sarıveliler ilçesi, Adiller mahallesi, Cilt no:5*, Hane No:3*, BSN:2* Ahmet ve Esme'den olma, **/**/1945 Üzümler doğumlu, 53542***782 T.C. kimlik numaralı Neslihan Aldemir'e ait mükerrer kaydın iptali ile, bu kayıtta yer alan şahsi hale ilişkin değişikliklerin (evlenme, nakil vs.) Denizli ili, Acıpayam ilçesi, Çamlık mahallesi, Cilt no:*, Hane no:1*, BSN:1* Ali ve Fatma'dan olma, **/**/1949 Acıpayam doğumlu, 14728***260 T.C. Kimlik numaralı Emir Ayşe Hız'a ait kaydına aktarılmasına ve bu kayıttaki "Emir Ayşe" olan isminin "Neslihan" olarak değiştirilmesine karar verilmiştir.

Davalılar Yasemin Özmen ve Hatice Özengür'ün bilinen adreslerine gerekçeli karar ekli tebligat çıkarılmış olup, çıkarılan tebligatlar bila tebliğ iade dönmüştür. Davalıların tebligata yarar adresi tespit edilemediğinden gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İş bu ilandan 15 gün sonra gerekçeli kararın davalılar Yasemin Özmen (Kimlik No:21011***430) ve Hatice Özengür (TCKN:14725***324)'e tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.10/10/2024