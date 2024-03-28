ADANA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C.

ADANA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN



İ L A N



DOSYA NO : 2021/2028 Esas

KARAR NO : 2024/150 Karar

Birinci ila dördüncü fıkralarda tanımlanan fiillerin işlenmesine iştirak etmeksizin, bunların konusunu oluşturan eşyayı, bu özelliğini bilerek ve ticarî amaçla satın almak suçundan Sanık Haşim ve Sabriye oğlu, 1975 TELAFER doğumlu, Suriye Uyruklu HASAN VEYYİS hakkında yapılan yargılama soncunda mahkememizin 23/01/2024 tarih ve 2021/2028 Esas 2024/150 Karar sayılı ilamı ile TCK 66/1-e, 67/4 maddeleri gereğince 8 yıllık zamanaşımı süresinin dolması nedeniyle kamu davasının DÜŞMESİNE ve kararın tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde Yargıtay'a TEMYİZ yolu açık olmak üzere karar verilmiş, karara karşı katılan kurum vekilinin temyiz talepli dilekçe sunduğu görülmüş, ancak söz konusu karar ve katılan kurum vekilinin temyiz dilekçesi sanığa tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.