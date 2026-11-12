ADANA 1. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

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BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

1. HUKUK DAİRESİNDEN

Sayı :2026/826 Esas - 2026/1745 Karar

Davalılar VESİLE ÇELİK (T.C NO:181*****962) ile FENER ÇELİK (T.C NO:181*****026)'in tüm araştırmalara rağmen adresi tespitedilemediğinden, davalılara dairemiz karar ilamı ve temyiz talebinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

"HÜKÜM:

1-İlgili kişi Gülsün Gültekin (Tan) vekilinin istinaf başvurusunun, 6100 Sayılı HMK'nın 353/1-b-1 maddesi uyarınca, esastan REDDİNE,

2-İlgili kişi Gülsün Gültekin (Tan) vekilinin istinafı reddolunduğundan Harçlar Kanunu gereğince alınması gereken 732,00 TL istinaf karar harcının ve 2.002,50 TL istinaf başvuru harcının istinafa gelen Gülsün Gültekin (Tan)'den alınarak Hazine'ye irat kaydına, ,

3-İstinaf eden tarafça yapılan istinaf yargılama giderinin kendi üzerinde bırakılmasına, HMK'nın 333. maddesi uyarınca kullanılmayan gider avansının karar kesinleştiğinde ilgilisine iadesine,

4-Dairemizce celse açılmadan gerekli inceleme yapıldığından taraflar leh ve aleyhine vekalet ücreti taktirine yer olmadığına,

5-Kararın taraflara tebliğine,

Dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda, 6100 Sayılı HMK'nun 361/1 maddesi uyarınca tebliğden itibaren 2 hafta içerisinde, Yargıtay'da temyiz kanun yolu açık olmak üzere, oy birliğiyle karar verildi.

Şeklinde verilen karara karşı davacı vekili tarafından verilen 05/10/2026 tarihli temyiz başvuru dilekçesiyle kararın kaldırılmasını talep ettiğine ilişkin temyiz dilekçesinin ve karar ilamının davalılara ilanen tebliğine karar verilmiştir.

7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28 ila 31. maddeleri gereğince, iş bu ilanın son ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tarafınıza tebliğinin yapılmış sayılacağı VESİLE ÇELİK ile FENER ÇELİK'e İLANEN TEBLİĞ olunur. 09.11.2026