Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        ADANA 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

        İlandır
        Giriş: 18 Ağustos 2026 - 23:50

        T.C.
        ADANA

        11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ


        Sayı : 2025/462 Esas

        İLAN

        Dava konusu Adana ili, Sarıçam ilçesi, Suluca Mahallesi, 1953 Parsel (Eski 550 parsel) sayılı taşınmaz ile ilgili kamulaştırma davası açılmış olup,


        Davacı T.C.DEVLET DEMİR YOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından tescili talep edilen söz konusu yukarıda sınırları belirtilen taşınmazda hak iddia edenler varsa ilan tarihinden itibaren 3 ay süre içerisinde mahkememizin yukarıda esas sayılı belirtilen dava dosyasına itirazlarını bildirmeleri aksi takdirde yapılacak duruşma sonucundaki toplanacak delillere göre bir karar verileceği ilanen duyurulur.


        Duruşma günü:30/09/2026 , saat:11:10

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02532038