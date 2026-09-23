ADANA 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Giriş: 23 Eylül 2026 - 23:45
ADANA 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
SAYI : 2024/494 ESAS 17/07/2026
İLAN
Davacı , TÜRKİYE İŞ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ile Davalılar , İSMAİL DÖNMEZ, TAHİR DÖNMEZ arasında mahkememizde görülmekte olan Tasarrufun İptali (İİK 277 Ve Devamı) davası nedeniyle;
Davalılardan TAHİR DÖNMEZ - 37831937854 ' in bulunan adresinde tebligat yapılamamış olup , dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir. Gereği bilgilerinize rica olunur.