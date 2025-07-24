ADANA VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

YAPIM VE ONARIM KARŞILIĞI KİRALAMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

ADANA VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Aşağıda vasıfları yazılı olan vakıf taşınmaz, İhale dosyasında mevcut Şartname ve Eklerinde belirtilen esaslar dahilinde, yapılarak kullanılmak-işletilmek üzere, belirlenen kira bedelleri üzerinden artış yapılmak suretiyle “2886 sayılı Devlet İhale Kanunu” kapsamında uzun süreli olarak (Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama) ihalesine çıkarılmıştır.

İhaleye Konu Vakıf Taşınmazın;

İli Mersin İlçesi Tarsus Mahallesi Dedeler Cadde-Sk.-Mevkii - Ada 192 Ada, 193 Ada Parsel 1,2 ve 3 Parseller (192 Ada) ile 1 ve 2 Parseller (193 Ada) Yüzölçümü 75.187,41 m² (192 Ada 1 Parsel)

5.809,10 m² (192 Ada 2 Parsel)

8.060,58 m² (192 Ada 3 Parsel)

16.324,79 m² (193 Ada 1 Parsel)

274.578,88 m² (193 Ada 2 Parsel) Hisse Miktarı Tam Cinsi Zeytinlik ve Arsa (192 Ada 1 Parsel)

Zeytinlik ve Arsa (192 Ada 2 Parsel)

Kargir Ev, Kargir Hela, Zeytinlik ve Arsa (192 Ada 3 Parsel)

Eshab-ı Kehf Cami, Kargir Ev ve Su Deposu, Avlu (193 Ada 1 Parsel)

Zeytinlik (193 Ada 2 Parsel) Vakfı Ashabı Kehf Makamı Şerifleri Zaviye ve Hangah Vakfı

İhaleye Konu İş’in;

Adı-Niteliği Mersin İli, Tarsus İlçesi, Dedeler Mahallesi, 192 Ada 1,2 ve 3 Parseller ile 193 Ada 1 ve 2 Parsellerde Bulunan Taşınmazların 14 Yyıl Süreli Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralanması İşi Mevcut İmar Durumu-Fonksiyonu Mersin Tarsus Belediyesinden alınan imar bilgilerinde 193 ada 1 parsel nolu kısmın “Kültürel Tesis”, 192 ada 3 parsel nolu kısmın “Otel Alanı”, 192 ada 1 parsel, 192 ada 2 parsel ve 193 ada 2 parsel nolu taşınmazların ise “Rekreasyon Alanı” olarak planlandığı görülmüştür. İhale Usulü Kapalı Teklif (2886 sayılı Kanunun 35-a maddesi) Süresi 14 Yıl [Onarım Süresi (1 Yıl) + İşletme Süresi (13 Yıl)] Asgari Aylık Kira Bedeli Sözleşme tarihinden itibaren ödenmek üzere;

Kira bedellerinin, yapım (inşaat) süresi olan ilk yıl içinde aylık sabit 5.000,00 TL kira bedeli alınması,

2.yıl aylık 40.000,00 TL + önceki yılın TÜFE (Oniki aylık ortalama) oranında artış yapılarak kira bedelinin belirlenmesi, müteakip yıllarda sözleşme süresi sonuna kadar her yıl bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (Oniki aylık ortalamalara göre yüzde değişim oranı) oranında artırılmasıyla bulunacak bedelin aylık kira olarak alınması, Tahmin Edilen Bedel

(Bu bedel onarım süresince (İlk 1 yıl) belirlenen aylık kira bedelleri ile birlikte inşaat maliyetinin toplamıdır.)

7.010.000,00 . - TL.

(Yedimilyononbin Türk Lirası) Geçici Teminat 210.300,00-TL

(İkiyüzonbinüçyüz Türk Lirası) İhale Dokümanlarının Görüleceği- Satın alınacağı ve Teslim Edileceği) Adres Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğü Yatırım ve Emlak Şube Müdürlüğü

(Çınarlı Mah. Ziyapaşa Bul. Serkan Apt. No:47/1 Seyhan/ADANA) İhale Doküman Bedeli 1.000,00.-TL (Vakıf Katılım Bankası Adana Ticari Şubesi TR98 0021 0000 0002 9541 7000 02) İhalenin Yapılacağı Adres Çınarlı Mah. Ziyapaşa Bul. Serkan Apt. No:47/1 Seyhan/ADANA

(Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası Toplantı Salonu Kat:2) İhale Tarih ve Saati 12.08.2025 / 14:00



Yukarıda özellikleri belirtilen, taşınmaz(lar), Vakıflar Genel Müdürlüğü Genel Müdürlük Makamının 25.10.2024 tarihli ve E-32808994-160.07.02-730223 sayılı Oluruna istinaden aşağıda belirtilen asgari şartlarla ihale edilecektir.

Mersin İli, Tarsus İlçesi, Dedeler Mahallesinde bulunan, mülkiyeti Ashabı Kehf Makamı Şerifleri Zaviye ve Hangah Vakfı adına kayıtlı olan, tapunun 192 ada 1 parsel nolu, 75.187,41 m² yüzölçümlü, Zeytinlik ve arsa vasıflı taşınmaz, 192 ada 2 parsel nolu, 5.809,10 m² yüzölçümlü, Zeytinlik ve arsa vasıflı taşınmaz, 192 ada 3 parsel nolu, 8.060,58 m² yüzölçümlü, kargir ev kargir hela zeytinlik ve arsası vasıflı taşınmaz, 193 ada 1 parsel nolu, 16.324,79 m² yüzölçümlü, Eshabıkehf Cami, kargir ev ve su deposu, avlu vasıflı taşınmaz (bahse konu taşınmaz hayrat kütüğünde kayıtlı olup, tahsis edilen kısımlar hariç) ile, 193 ada 2 parsel nolu, 274.578,88 m² yüzölçümlü, Zeytinlik vasıflı taşınmazın onarım karşılığı kiralama modeli çerçevesinde;

İşin süresinin yer teslim tarihinden başlamak üzere, 1 (bir) yıl onarım olmak üzere toplam 14 (ondört) yıl olması,

Kira bedelleri yer teslim tarihinden başlamak üzere;

1. yıl aylık 5.000,00 .-TL kira alınması,

2. yıl aylık + önceki yılın TÜFE (oniki aylık ortalama) oranında 40.000,00 .-TL artış yapılarak kira bedelinin belirlenmesi, müteakip yıllarda sözleşme süresi sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre yüzde değişim oranı) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedelin aylık kira olarak alınması,

Taşınmaz ihale edildikten sonra, 192 Ada 1, 2 ve 3 parsel ve 193 Ada 1 ve 2 parsellerden tahsis edilen kısımlar haricinde bulunan; WC'ler, Kesimhane, Otoparklar, ziyaretgah alanı, mesire alanı vb. alanlar ve zeytin ağaçlarının bakımı, bu alanların temizliği ve güvenliğinin yükleniciye ait olması,

Ekspertiz raporunda gelir getirici fonksiyon olarak yalnızca otel binası ele alındığından, ekspertizde gelir hesabında ele alınmayan gelir getirici fonksiyonların dahil edilmesi halinde (WC/kesimhane/ otoparkın ücretlendirilmesi, gelir getirici birimlerin oluşturulması, baz istasyonu, mesire alanlarının kiralanması vb.) bu alanlarla ilgili olarak kira bedelinin tespit edilerek ihalede oluşan kira bedeline eklenmesi,

Söz konusu taşınmazın değerlenmesine esas alınan ekspertiz raporunda kira bedelinin tespitinde öngörülen "Otel" fonksiyonu gelir getirici alan olarak hesaplanmış olup, bununla ilgili parametrelerde artış (inşaat alanı, ticari alan, oda sayısı vb.) olması halinde kira bedelinin yeniden tespit edilmesi,

Şartlarıyla, söz konusu taşınmazın "Otel" olarak toplam 14 yıllığına, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/a maddesi kapsamında, "Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama" modeli çerçevesinde ihale edilecektir.

İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve İsteklilerde Aranan Şartlar:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb. bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun İletişim Bilgi Formu (Ek:1), Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili meslek odası belgesi,

b.1. Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

b.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.)

Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

c.1. Gerçek kişi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

c.2. Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, Ekli örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu (Ek:2) veya geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz, İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde ekli örneğe uygun Ortak Girişim Beyannamesi(Ek:3) Tahmin edilen bedelin %30'a kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini gösterir ekli örneğe uygun Banka Referans Mektubu (Ek:4) (Banka referans mektuplarının ihaleyi yapan İdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra -ilk ilan günü dahil- düzenlenmiş olması gerekmektedir.) Tahmin edilen bedelin %50'den az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış işin büyüklüğüne göre en az (B) grubu müteahhitlik karnesi veya son 15 yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış 'İş Deneyim Belgesi' veya ilgili Belediyeden alınmış isteklinin müteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma İzin Belgesi veya bina inşaatına ait İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmek suretiyle fotokopisi,

İş deneyimi kriterinin uygulanmasında; yurt dışında yabancı ülke kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerin, son keşif bedellerinin sözleşme tarihindeki Merkez Bankası efektif alış kuru üzerinden tutarının %50'si değerlendirilir.

h.1) Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde veya yurt dışında kamu, kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İş Bitirme Belgesi,

h.2) Yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilmiş olan işlerde müteahhide karşı taşeron olarak (İdarenin onayladığı noter tasdikli taşeronluk sözleşmesinde yazılı tutarı aşmamak üzere) taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İdarenin onayına haiz noter tasdikli Taşeronluk Sözleşmesi, İş Bitirme Belgesi,

h.3) Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde özel sektöre taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerde ise Belediyesinden ve/veya ilgili İdarelerden alınmış İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesi,

h.4) Yapı Müteahhitliği Yetki Belge Numarası

İsteklinin, yukarıda belirtilen belgelere sahip olmaması ya da iştigal konuları arasında inşaat yapım işlerinin bulunmaması halinde; işi (yapım/onarım) şartnamenin 27. maddesinde belirtilen şartlarla, bu belgelere sahip alt yüklenicilere yaptıracağına dair ekli örneğe uygun Alt Yüklenici Taahhütnamesi (Ek:5). (Alt yükleniciler için; İdaremiz ve diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan ihalelere katılmaktan yasaklı olmama şartı aranır. İhalenin alt yüklenici kullanacak istekli üzerinde kalması halinde; kullanılacak alt yüklenicilerin listesi, alt yüklenicilere ilişkin belgeler ve İdarece onaylanacak alt yüklenici(ler) ile yüklenici arasında yapılacak noter onaylı sözleşmenin bir sureti, iş bu şartnamenin 27.4. ve sözleşmenin 10.7. maddesinde öngörülen sürelerde İdareye teslim edilir.

İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge,

İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması, İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, ekli örneğe uygun İhalelerden Yasaklılık Durum Formu (Ek:6),

İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz,

İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, ekli örneğe uygun Yer Görme Formu (Ek:7), Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmadığına dair taahhütname (Ek:11) İç Zarf ve Teklif Mektubu: Şartnamenin (11.1.) maddesinde açıklandığı şekilde hazırlanmış olan İç Zarf içerisinde Şartnamenin (11.2.) maddesinde açıklandığı şekilde hazırlanmış ekli örneğe uygun Teklif Mektubu (Ek:8) sunmaları gerekmektedir. Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (h.4.), (ı), (i), (j) ve (m) bentlerindeki belgeleri temin etmekle mükelleftir. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanan suretini vermek zorundadır.

Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9. maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, Gazete İdaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir.

İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanan suretini vermek zorundadır. İhaleye katılmak üzere, kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Telgraf veya Faxla yapılan müracaatlar kabul edilmez. Posta yoluyla müracaatta bulunulması durumunda postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez. İdareye verilen veya ulaşan teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değişiklik yapılamaz. Her türlü vergi, resim, harç ve ilan bedelleri yükleniciye aittir. İşbu ilan metni, mevzuatı gereği ilanda bulunması gerekli zorunlu özet bilgileri içermekte olup, ihaleye katılımla ilgili hususlarda ihale şartnamesi ve eklerinin görülmesi/incelenmesi ve katılım için satın alınması gerekmektedir. Şartnameler, (bedeli ödenmek suretiyle) istekli adaylarının yetkilisi veya resmi vekiline imza karşılığında teslim edilir İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.



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