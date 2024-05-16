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        ADIYAMAN 2. AİLE MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 18.05.2024 - 00:00
        İLAN
        ADIYAMAN 2. AİLE MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2022/249 Esas
        KARAR NO : 2024/192


        Davacı BURHAN YILMAZ aleyhine mahkememizde açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;


        HÜKÜM :
        1-Davanın KABULÜ ile, Gaziantep İli, Şahinbey İlçesi, Aydınbaba mahallesi/köyü nüfusuna kayıtlı28714675178 T.C. kimlik numaralı, Hüsnü ve Hacer'den olma, 30/11/1976 doğumlu SEVİNÇ YILMAZile28729674678 TC kimlik numaralı, Burhan ve Fatma'dan olma, 01/01/1975 doğumlu BURHAN YILMAZ'ın T.M.K.'nun 166/1 maddesi gereğince BOŞANMALARINA karar verilmiş olup Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 27/03/2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02033680