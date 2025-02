ADIYAMAN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

a) İhale dokümanının görülebileceği Yer: İhale dokümanları, İhaleye teklif verecek istekliler, İhale dokümanının, İdareden satın alınması gerekmektedir. İdareye ait TR030001000184882624975001 nolu IBAN numarasına 20.000,00.-TL.(yirmibintürklirası), doküman bedeli olarak yatırılması ve dekontun Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü’ne sunulması karşılığından alınabilir (İhale doküman bedeli hiçbir suretle geri iade edilemez.). İdareden, ücret karşılığından alınan dokümanlara ait makbuz ihale dosyası içinde komisyona sunulacaktır. İhale dokümanı satışı kargo, posta, e-posta veya fax yolu ile yapılmayacak olup, ödemeye ilişkin dekont karşılığından idareden yapılacaktır

Ayrıntılı bilgiye, ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) İşin Süresi: İş yeri teslim tarihinden itibaren yıkım süresi 45 (KIRKBEŞ) takvim günüdür.

c) İşe Başlama Tarihi: Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 5 (Beş) iş günü içerisinde yer teslimine müteakip işe başlanacaktır.

d- İhalenin Şekli: 2886 sayılı Kanunun 37. maddesi a bendi gereği Kapalı Teklif Usulü

e) İhalenin Yapılacağı yer: Yeni Mahalle 3.Çevre Yolu Üzeri No:379/A Adıyaman adresinde bulunan, Adıyaman Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Odası

5- İHALE DOKÜMANI VE EKLERİ: Adıyaman Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü adresinden ücretsiz olarak görülebilir.

6-MUHAMMEN BEDEL: KDV Hariç 9.087.250,00 TL (dokuzmilyonseksenyedibinikiyüzelli türk lirası)

7- TEMİNATLAR

a)Geçici Teminat: İstekliler, muhammen bedelin %6’sından az olmamak geçici teminat vereceklerdir.

Teminat olarak kabul edilecek değerler: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri, idari şartnamenin 15. Maddesine uygun olan teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. Türk parası olarak sunulacak nakit teminatlar, Adıyaman Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü’ne ait TR030001000184882624975001 nolu IBAN numarasına firmanın adı, vergi numarası ve ihalenin adı belirtilerek yatırılacaktır. Makbuzların/dekontların teklif zarfının içinde sunulması gerekir.

b) İstekli, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 31'inci maddesine göre onaylanan ihale kararlarının yukarıda açıklanan şekilde tebliğinden itibaren, sözleşmeyi imzalamak, ihaleyle ilgili her türlü vergi, resim, harç ve diğer giderleri ödemek zorundadır. Kesinleşen ihale kararından sonra yüklenici tarafından teklif edilen bedel ve kdv olmak üzere, sözleşme tarihinden itibaren 5 (Beş) iş günü içerisinde peşin olarak, Adıyaman Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü’ne ait TR030001000184882624975001 nolu IBAN numarasına yatırılarak ve dekontun, Adıyaman Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü’ne teslim edilmesi gerekmektedir. Sözleşme bedeli yatırılmadığı takdirde iş yeri teslimi yapılmayıp, yüklenici işe başlatılmayacaktır. Sözleşme tarihinden itibaren 5 (Beş) iş günü içerisinde sözleşme bedeli yatırılmadığı takdirde ihale fesih edilip geçici/kesin teminat irat (gelir) kaydedilecektir. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve kesin teminat irat kaydedilir ve yüklenici hakkında 2886 sayılı D.İ.K. 84. maddesi hükmü (yasaklama) uygulanır.

7.İHALEYE KATILACAKLARIN SUNMASI GEREKEN BELGELER:

a)Tebligat için, Türkiye'de adres göstermeleri, gerçek kişilerin tebligat yapılacak adres beyan yazısı veya ikametgâh belgesi, Tüzel kişilerin tebligat yapılacak adres beyan yazısı.

b) Gerçek kişilerin TC. kimlik numarası yazılı kimlik fotokopisi.

c) Adli Sicil Kayıt Belgesi

d) Geçici Teminata İlişkin Belge

e) 2886 sayılı D.İ.K göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair yazılı taahhütname verilmesi. Ayrıca idare tarafından ihaleye katılan isteklilere ihale aşamasında Kamu İhale Kurumundan İhalelere katılmakta yasaklı olup olmadığı hakkında sorgulama yapılacaktır. Yapılan sorgulama sonucunda Kamu ihale kurumundan ihalelere katılmaktan yasaklı olanlar değerlendirme dışı bırakılacaktır.

f) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi.

g) Tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri.

h) Tüzel kişi olması halinde ilgili mevzuat gereği kayıtlı bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi veya oda kayıt belgesi

ı) Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakların, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir ticaret sicil gazetesini, bu bilgilerin tamamının bir ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeleri vereceklerdir. Tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri.

i) İstekli adına ihaleye katılacakların noter tasdikli vekâletnamesi ve noter tasdikli imza beyannamesi.

j) İsteklinin ortak girişim olması halinde, noter onaylı iş ortaklığı sözleşmesi ve iş ortaklığı beyannamesi.

k) 05.08.2021 tarih ve 31559 sayılı resmi gazetede YAPI MÜTEAHİTLERİNİN SINIFLANDIRILMASI VE KAYITLARININ TUTURULMASI HAKKINDA YÖNETMENLİKTE DĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMENLİK ve 13 Ekim 2021 tarih ve 61627 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yıkım müteahhitliği ile ilgili detayları içeren Binaların Yıkılması Hakkında Yönetmenliğin ikinci bölüm maddesi 5(4) binaların 02.03.2019 tarih 30702 sayılı resmi gazetede yayınlanan yapı müteahhitlerinin sınıflandırılması ve kayıtların tutulması yönetmenliğine göre; Y1, Y2 veya Y3 belgeleri olan istekliler, bu belgelerinden herhangi birisini ihalede sunmak zorundadır.

8-BELGELERİN SUNULMA ŞEKLİ:

a)İstekliler, belirtilen tarih ve saate kadar Yeni Mahalle 3.Çevre Yolu Üzeri No:379/A Adıyaman adresinde bulunan, Adıyaman Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü ihale Şube Müdürü Odası

adresinde yer alan İhale Toplantı Salonunda istenilen belgeleri ihale komisyonuna teslim edeceklerdir.

9-İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

10-2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6. maddesinde belirtilenler ihaleye katılamazlar.

11-Yıkım İşi ihalesi en yüksek teklifi veren istekliye ihale edilecektir.

12-İhale bedelinden yasal oranda KDV, damga vergisi, sözleşme ve karar pulu ile diğer vergiler tahsil edilecektir.

13-Söz konusu ihale kısmi teklife kapalı olup, ihaleye iştirak edecek istekliler işin tamamına teklifte bulunacaktır.