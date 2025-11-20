Habertürk
Habertürk
        Resmi İlanlar

        AFYONKARAHİSAR 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 21.11.2025 - 00:00
        İLAN
        AFYONKARAHİSAR 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2024/732 Esas
        KARAR NO : 2025/347

        Davacı : TCDD.
        Davalı : HATİCE ALPUR - 10549553608


        Eldeki davada Afyonkarahisar ili, Merkez ilçesi, İnaz (Demirçevre) Mahallesi, 507 ada, 23 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmasına karar verilmiş, kamulaştırma bedeli 180.789,68 TL olarak tespit edilmiştir. İlan tarihinden itibaren 2 haftalık süre içinde Konya Bölge Adliye Mahkemesinde İSTİNAF yoluna başvurabileceğiniz ilanen tebliğ olunur."

