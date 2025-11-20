AFYONKARAHİSAR 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
İLAN
AFYONKARAHİSAR 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/732 Esas
KARAR NO : 2025/347
Davacı : TCDD.
Davalı : HATİCE ALPUR - 10549553608
Eldeki davada Afyonkarahisar ili, Merkez ilçesi, İnaz (Demirçevre) Mahallesi, 507 ada, 23 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmasına karar verilmiş, kamulaştırma bedeli 180.789,68 TL olarak tespit edilmiştir. İlan tarihinden itibaren 2 haftalık süre içinde Konya Bölge Adliye Mahkemesinde İSTİNAF yoluna başvurabileceğiniz ilanen tebliğ olunur."