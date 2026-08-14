AKHİSAR 1. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

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T.C. AKHİSAR 1. AİLE MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2026/135 Esas

DAVALI : CELALEDDİN İÇYER



Davacı Pervin ÇİFTÇİ İÇYER tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında; yukarıda ismi yazılı davalının adresi tespit edilemediğinden tebligat yapılamamış olup, dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla;

Davanın Özeti

Davacı vekili dava dilekçesinde: evlilik birliğinin dilekçede gösterdiği gerekçeler ile davalıdan kaynaklanan sebepler ile temelinden sarsıldığını beyan ederek boşanmalarına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Dava dilekçesine HMK'nın 122 ve 127.md.leri gereğince ilan tarihinden itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde HMK'nın 129.md.sine uygun cevap dilekçenizi, itirazlarınızı ve delillerinizi davacı sayısı kadar suretleri ile mahkemeye sunmanız, verilen süre içerisinde cevap ve usuli itirazları ileri sürmezseniz dava dilekçesinde ileri sürülen unsurların tamamını reddetmiş sayılacağınız cevap dilekçesi verilip ilk itirazlar ileri sürülmez ise ilk itirazlardan vazgeçmiş sayılacağınız hususu, dava dilekçesi ve tensip zaptı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.