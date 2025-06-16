AKSARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Giriş: 17.06.2025 - 00:00
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İHALE İLANI
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AKSARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN
|1 - İdarenin
|a) Adresi :
|Zincirli mahallesi
|b) Telefonu / Faksı :
|03822135492 / 03822136884
|c) Elektronik posta adresi (varsa) :
|belediye@aksaray.bel.tr
|2 - İhale Konusu Hizmetin :
|a) Niteliği, türü, miktarı :
|Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda yazılı taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet ihale Kanununun 45. maddesine göre açık arttırma usulu ile satışı yapılacaktır.
|3 - İhalenin :
|a) Yapılacağı yer :
|Belediye Meclis Salonu
|b) Tarihi ve saati :
|09-07-2025 Saat 14:00
|4- İHALEYE ÇIKARILACAK YERLERİN MUHAMMEN BEDELLERİ VE GEÇİCİ TEMİNATLARI :
|Sıra
|Mahalle
|Ada
|Parsel
|M2
|Nitelik
|Kat
|Bağımsız Bölüm No
|Muhammen Bedeli
|Geçici Teminatı
|1
|Bahçesaray
|7718
|6
|235,40
|Dubleks Dükkan
|Zemin + 1. Kat
|1
|8.100.000,00
|243.000,00
|2
|Bahçesaray
|7718
|6
|33,90
|Dükkan
|Zemin
|2
|1.400.000,00
|42.000,00
|3
|Bahçesaray
|7718
|6
|58,80
|Dükkan
|Zemin
|3
|2.400.000,00
|72.000,00
|4
|Bahçesaray
|7765
|7
|235,40
|Dubleks Dükkan
|Zemin + 1. Kat
|1
|8.600.000,00
|258.000,00
|5
|Bahçesaray
|7814
|5
|294,65
|Dubleks Dükkan
|Zemin + 1. Kat
|1
|9.400.000,00
|282.000,00
|6
|Bahçesaray
|7814
|5
|45,00
|Dükkan
|Zemin
|2
|1.650.000,00
|49.500,00
|7
|Bahçesaray
|7839
|1
|235,40
|Dubleks Dükkan
|Zemin + 1. Kat
|1
|8.600.000,00
|258.000,00
|8
|Bahçesaray
|7839
|1
|58,80
|Dükkan
|Zemin
|3
|2.450.000,00
|73.500,00
|9
|Bahçesaray
|7804
|8
|74,80
|Dükkan
|Zemin
|1
|2.700.000,00
|81.000,00
|10
|Bahçesaray
|7804
|8
|52,70
|Dükkan
|Zemin
|2
|1.900.000,00
|57.000,00
|11
|Bahçesaray
|7804
|8
|36,00
|Dükkan
|Zemin
|3
|1.700.000,00
|51.000,00
|12
|Bahçesaray
|7804
|8
|36,00
|Dükkan
|Zemin
|4
|1.700.000,00
|51.000,00
|13
|Bahçesaray
|7755
|7
|36,00
|Dükkan
|Zemin
|4
|1.700.000,00
|51.000,00
|14
|Bahçesaray
|7737
|6
|36,00
|Dükkan
|Zemin
|4
|1.700.000,00
|51.000,00
|15
|Bahçesaray
|7830
|1
|36,00
|Dükkan
|Zemin
|4
|1.700.000,00
|51.000,00
|16
|Bahçesaray
|7744
|2
|178,60
|Dubleks Dükkan
|Zemin
|8
|7.000.000,00
|210.000,00
|17
|Bahçesaray
|7744
|2
|181,55
|Dubleks Dükkan
|Zemin
|9
|7.000.000,00
|210.000,00
|18
|Kırımlı
|353
|2
|1064,00
|Arsa
|3
|7.448.000,00
|223.440,00
|19
|Laleli
|6317
|6
|Maliye Hisseli 2989/3604
|Arsa
|2
|13.450.000,00
|403.500,00
|20
|Paşacık
|6874
|1
|1564,00
|Arsa
|2
|9.600.000,00
|288.000,00
|21
|Paşacık
|6874
|2
|1368,00
|Arsa
|2
|8.750.000,00
|262.500,00
|22
|Paşacık
|6874
|3
|1368,00
|Arsa
|2
|9.600.000,00
|288.000,00
|23
|Paşacık
|6874
|4
|1368,00
|Arsa
|2
|9.000.000,00
|270.000,00
|24
|Paşacık
|6874
|5
|1368,00
|Arsa
|2
|8.750.000,00
|262.500,00
|25
|Paşacık
|6874
|6
|1369,00
|Arsa
|2
|9.400.000,00
|282.000,00
|26
|Sağlık
|877
|15
|608,00
|Arsa
|2
|2.500.000,00
|75.000,00
|27
|Sağlık
|1247
|8
|500,00
|Arsa
|3
|2.200.000,00
|66.000,00
|28
|Sağlık
|1249
|6
|446,73
|Arsa
|3
|1.800.000,00
|54.000,00
|29
|Zafer
|6800
|5
|1170,00
|Arsa
|6
|4.750.000,00
|142.500,00
|30
|Zafer
|8249
|8
|328,85
|Arsa
|4
|3.000.000,00
|90.000,00
|5- İhale, gün içerisinde sonuçlanmaz ise, ihalemiz kaldığı yerden bir sonraki gün aynı yer ve saatte devam edecektir.
|6- İsteklilerin ihale saatine kadar geçici teminatı yatırmış olması gerekir.
|7- Taşınmazlar için talep olması halinde satış bedeli taksitle ödenebilecektir. Taksitle ödeme halinde satış bedelinin %40’u peşin, kalan tutar sözleşme tarihini takip eden aydan başlamak üzere 5 ay kanuni faizi ile birlikte eşit taksitlerle ödenecektir. Süresinde ödenmeyen taksitlere 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanununun hükmü uyarınca gecikme faizi uygulanacaktır.
|8- İhale konusu taşınmaz satışlarından KDV ALINMAYACAKTIR.
|9- İhale ile ilgili şartnameler her gün mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde görülebilir.
|10- İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
|11- Posta ile müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez.
|İlan olunur.