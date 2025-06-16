İHALE İLANI

AKSARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

1 - İdarenin

a) Adresi : Zincirli mahallesi

b) Telefonu / Faksı : 03822135492 / 03822136884

c) Elektronik posta adresi (varsa) : belediye@aksaray.bel.tr

2 - İhale Konusu Hizmetin :

a) Niteliği, türü, miktarı : Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda yazılı taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet ihale Kanununun 45. maddesine göre açık arttırma usulu ile satışı yapılacaktır.

3 - İhalenin :

a) Yapılacağı yer : Belediye Meclis Salonu

b) Tarihi ve saati : 09-07-2025 Saat 14:00

4- İHALEYE ÇIKARILACAK YERLERİN MUHAMMEN BEDELLERİ VE GEÇİCİ TEMİNATLARI :

Sıra Mahalle Ada Parsel M2 Nitelik Kat Bağımsız Bölüm No Muhammen Bedeli Geçici Teminatı

1 Bahçesaray 7718 6 235,40 Dubleks Dükkan Zemin + 1. Kat 1 8.100.000,00 243.000,00

2 Bahçesaray 7718 6 33,90 Dükkan Zemin 2 1.400.000,00 42.000,00

3 Bahçesaray 7718 6 58,80 Dükkan Zemin 3 2.400.000,00 72.000,00

4 Bahçesaray 7765 7 235,40 Dubleks Dükkan Zemin + 1. Kat 1 8.600.000,00 258.000,00

5 Bahçesaray 7814 5 294,65 Dubleks Dükkan Zemin + 1. Kat 1 9.400.000,00 282.000,00

6 Bahçesaray 7814 5 45,00 Dükkan Zemin 2 1.650.000,00 49.500,00

7 Bahçesaray 7839 1 235,40 Dubleks Dükkan Zemin + 1. Kat 1 8.600.000,00 258.000,00

8 Bahçesaray 7839 1 58,80 Dükkan Zemin 3 2.450.000,00 73.500,00

9 Bahçesaray 7804 8 74,80 Dükkan Zemin 1 2.700.000,00 81.000,00

10 Bahçesaray 7804 8 52,70 Dükkan Zemin 2 1.900.000,00 57.000,00

11 Bahçesaray 7804 8 36,00 Dükkan Zemin 3 1.700.000,00 51.000,00

12 Bahçesaray 7804 8 36,00 Dükkan Zemin 4 1.700.000,00 51.000,00

13 Bahçesaray 7755 7 36,00 Dükkan Zemin 4 1.700.000,00 51.000,00

14 Bahçesaray 7737 6 36,00 Dükkan Zemin 4 1.700.000,00 51.000,00

15 Bahçesaray 7830 1 36,00 Dükkan Zemin 4 1.700.000,00 51.000,00

16 Bahçesaray 7744 2 178,60 Dubleks Dükkan Zemin 8 7.000.000,00 210.000,00

17 Bahçesaray 7744 2 181,55 Dubleks Dükkan Zemin 9 7.000.000,00 210.000,00

18 Kırımlı 353 2 1064,00 Arsa 3 7.448.000,00 223.440,00

19 Laleli 6317 6 Maliye Hisseli 2989/3604 Arsa 2 13.450.000,00 403.500,00

20 Paşacık 6874 1 1564,00 Arsa 2 9.600.000,00 288.000,00

21 Paşacık 6874 2 1368,00 Arsa 2 8.750.000,00 262.500,00

22 Paşacık 6874 3 1368,00 Arsa 2 9.600.000,00 288.000,00

23 Paşacık 6874 4 1368,00 Arsa 2 9.000.000,00 270.000,00

24 Paşacık 6874 5 1368,00 Arsa 2 8.750.000,00 262.500,00

25 Paşacık 6874 6 1369,00 Arsa 2 9.400.000,00 282.000,00

26 Sağlık 877 15 608,00 Arsa 2 2.500.000,00 75.000,00

27 Sağlık 1247 8 500,00 Arsa 3 2.200.000,00 66.000,00

28 Sağlık 1249 6 446,73 Arsa 3 1.800.000,00 54.000,00

29 Zafer 6800 5 1170,00 Arsa 6 4.750.000,00 142.500,00

30 Zafer 8249 8 328,85 Arsa 4 3.000.000,00 90.000,00

5- İhale, gün içerisinde sonuçlanmaz ise, ihalemiz kaldığı yerden bir sonraki gün aynı yer ve saatte devam edecektir.

6- İsteklilerin ihale saatine kadar geçici teminatı yatırmış olması gerekir.

7- Taşınmazlar için talep olması halinde satış bedeli taksitle ödenebilecektir. Taksitle ödeme halinde satış bedelinin %40’u peşin, kalan tutar sözleşme tarihini takip eden aydan başlamak üzere 5 ay kanuni faizi ile birlikte eşit taksitlerle ödenecektir. Süresinde ödenmeyen taksitlere 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanununun hükmü uyarınca gecikme faizi uygulanacaktır.

8- İhale konusu taşınmaz satışlarından KDV ALINMAYACAKTIR.

9- İhale ile ilgili şartnameler her gün mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde görülebilir.

10- İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

11- Posta ile müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez.