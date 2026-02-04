AKSARAY İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ
Giriş: 05.02.2026 - 00:00
KIRSALDA SÜT USTALARI İŞBAŞINDA PROJESİ MAL ALIMI İHALE İLANI
Aksaray İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2024 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme (SOGEP) Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Aksaray İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğinde Kırsalda Süt Ustaları İşbaşında projesi için bir mal alımı ihalesi gerçekleştirecektir. İhale ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği Eki olan Satın Alma Rehberi doğrultusunda açık ihale usulü ile gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.
İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası ve Ereğli Kapı Mah. 1426 No’lu Sk. Valide Sultan Konutları No:7/A Merkez/Aksaray adresinden temin edilebilir. İhale dosyasını görmek ve incelemek isteyenler, ihale dosyasına Aksaray İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği adresinden veya www.aksaraydsyb.com , www.ahika.gov.tr ve www.ka.gov.tr internet adreslerinden görebilirler.
Teklif teslimi için son tarih ve saati: 02/03/2026 saat 14:30’a kadar teslim edilebilir.
Gerekli ek bilgi ya da açıklamalar; www.aksaraydsyb.com , www.ahika.gov.tr ve www.ka.gov.tr yayınlanacaktır.
Teklifler, 02/03/2026 tarihinde, saat 14:30’da ve Ereğli Kapı Mah. 1426 No’lu Sk. Valide Sultan Konutları No:7/A Merkez/Aksaray adresinde yapılacak oturumda açılacaktır.
İLANEN DUYURULUR.
İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası ve Ereğli Kapı Mah. 1426 No’lu Sk. Valide Sultan Konutları No:7/A Merkez/Aksaray adresinden temin edilebilir. İhale dosyasını görmek ve incelemek isteyenler, ihale dosyasına Aksaray İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği adresinden veya www.aksaraydsyb.com , www.ahika.gov.tr ve www.ka.gov.tr internet adreslerinden görebilirler.
Teklif teslimi için son tarih ve saati: 02/03/2026 saat 14:30’a kadar teslim edilebilir.
Gerekli ek bilgi ya da açıklamalar; www.aksaraydsyb.com , www.ahika.gov.tr ve www.ka.gov.tr yayınlanacaktır.
Teklifler, 02/03/2026 tarihinde, saat 14:30’da ve Ereğli Kapı Mah. 1426 No’lu Sk. Valide Sultan Konutları No:7/A Merkez/Aksaray adresinde yapılacak oturumda açılacaktır.
İLANEN DUYURULUR.