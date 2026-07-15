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        T.C.AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMELERİ

        İlandır
        Giriş: 15 Temmuz 2026 - 23:50
        Örnek No:55*

        T.C.
        AKSARAY
        SULH HUKUK MAHKEMELERİ
        SATIŞ MEMURLUĞU
        2025/292 SATIŞ

        TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
        Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/292 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.29/06/2026
        1 NO'LU TAŞINMAZIN
        Özellikleri : Aksaray İli Merkez Küçükbölcek Mah. 4435 Ada 18 Parsel
        Yüzölçümü : 457 m2
        İmar Durumu :Yok
        Kıymeti : 5.270.000,00 TL
        KDV Oranı : %10
        Kaydındaki Şerhler:
        Artırma Bilgileri
        1.Artırma
        Başlangıç Tarih ve Saati : 20/08/2026 - 10:06
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 27/08/2026 - 10:06
        2.Artırma
        Başlangıç Tarih ve Saati : 17/09/2026 - 10:06
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 24/09/2026 - 10:06
        (İİK m.114 ve m.126)
        (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
        #ilangovtr
        #Basın no ILN02509325