Örnek No:55*



T.C.

AKSARAY

SULH HUKUK MAHKEMELERİ

SATIŞ MEMURLUĞU

2025/292 SATIŞ



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/292 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.29/06/2026

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli Merkez Küçükbölcek Mah. 4435 Ada 18 Parsel

Yüzölçümü : 457 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 5.270.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/08/2026 - 10:06

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/08/2026 - 10:06 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/09/2026 - 10:06

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/09/2026 - 10:06

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.